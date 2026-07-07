Il Sassello punta sulla continuità in vista della Prima Categoria

Il Sassello si è conquistato tramite i playoff una posizione favorevole per il ripescaggio in Prima Categoria. E così sarà. Il club proverà a cimentarsi nella categoria superiore dopo una stagione che ha visto la squadra lottare fino alla fine con la Nolese per la vittoria del campionato.

Il COMUNICATO STAMPA

Il Sassello presenta la domanda di iscrizione in Prima Categoria.

Giovani, continuità e nuovi giocatori per il futuro

L’ASD Sassello Calcio, per mano del Presidente Alberto Piombo, comunica di aver presentato domanda di iscrizione al prossimo campionato di Prima Categoria, in qualità di avente diritto al ripescaggio, nelle more della decisione ufficiale che sarà assunta al termine delle iscrizioni, previste per il 15 luglio.

Il diritto al ripescaggio è stato conquistato grazie all’ottimo secondo posto ottenuto nel girone regionale dei play-off, che ha visto confrontarsi le squadre sconfitte nelle finali play-off dei sei gironi liguri di Seconda Categoria.

Un progetto che ha anticipato i tempi, il risultato ottenuto conferma la solidità di un progetto societario inizialmente impostato su un percorso triennale, ma che ha raggiunto i suoi principali obiettivi già al termine della seconda stagione.

Il Sassello è stato protagonista di un campionato ai vertici, arrivando all’ultima giornata con la possibilità di giocarsi lo spareggio per il primo posto con la Nolese e chiudendo la stagione regolare con il minor numero di sconfitte del torneo.

Una rosa giovane ha inevitabilmente pagato un po’ di inesperienza in alcuni momenti decisivi, come l’ultima giornata di campionato e il play-off casalingo. La squadra, però, ha saputo trasformare quelle esperienze in un’opportunità di crescita, dimostrando carattere e maturità nel successivo girone regionale delle seconde classificate.

La promozione della Fezzanese e la fusione tra Legino e Savona rendono oggi estremamente probabile l’accesso del Sassello al campionato di Prima Categoria.

In vista del probabile salto di categoria, la società è già al lavoro per programmare la nuova stagione.

Il Direttore Sportivo Gianni Tardito sta operando attivamente per completare un organico che ha già dimostrato di essere competitivo; a breve saranno comunicati i profili più adatti ad affrontare una categoria più impegnativa.

L’obiettivo è quello di rafforzare la squadra senza snaturarne l’identità, continuando a puntare sulla crescita e sulla valorizzazione dei numerosi giovani presenti in rosa, chiamati a confrontarsi con un campionato ancora più stimolante e formativo.

Nel segno della continuità e del lavoro svolto, la società conferma alla guida della prima squadra il tandem tecnico composto da Fabio Musso e Massimiliano Sanna, coadiuvati dal preparatore dei portieri Livio Quintavalle.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime due stagioni, per Musso e Sanna si apre ora la sfida della Prima Categoria, un’opportunità meritata per proseguire il percorso di crescita intrapreso insieme alla squadra.

Lo staff tecnico continuerà a lavorare in piena sintonia con la dirigenza, con l’obiettivo condiviso di valorizzare il gruppo, consolidare il progetto sportivo e affrontare con entusiasmo le nuove sfide che attendono il Sassello.