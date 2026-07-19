Il romanzo “26 ore di buio” premiato a Cetara: a Giancarlo Canepa il Premio MarediCosta speciale ventennale

Borghetto Santo Spirito. Un importante riconoscimento letterario è stato conferito ieri sera a Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito e scrittore, nell’ambito della serata conclusiva della XX edizione della Festa del Libro in Mediterraneo “…incostieraamalfitana.it”, svoltasi nella suggestiva cornice di piazza San Francesco a Cetara.

Nel corso dell’evento, presentato dal giornalista e direttore organizzativo della rassegna Alfonso Bottone, Canepa ha presentato il suo romanzo “26 ore di buio”, pubblicato da Edizioni Delfino Moro, dopo l’intervento della giornalista, caporedattore del TG2 RAI Christiana Ruggeri, che ha illustrato il suo ultimo libro “Ferdinand Porsche. Un genio capace di sognare”.

Al termine delle presentazioni, a Christiana Ruggeri e Giancarlo Canepa è stato conferito il Premio MarediCosta – Speciale Ventennale, riconoscimento istituito per celebrare i vent’anni della prestigiosa manifestazione dedicata alla promozione della cultura e della letteratura nel Mediterraneo.

A consegnare i premi sono stati i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Cetara, in particolare il consigliere delegato alla cultura Cinzia Forcellino e l’assessore Luigi Carobene, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione alla manifestazione e ai suoi protagonisti.

“Ricevere questo premio – commenta Giancarlo Canepa – rappresenta una grande emozione e una soddisfazione che desidero condividere con tutti coloro che hanno creduto in questa mia nuova esperienza letteraria. Essere inserito nel programma conclusivo di una manifestazione culturale così prestigiosa, accanto a una professionista del calibro di Christiana Ruggeri, è stato per me un autentico onore. La straordinaria partecipazione del pubblico e il clima di grande attenzione e coinvolgimento hanno reso la serata ancora più speciale.”

Canepa ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori della rassegna, in particolare ad Alfonso Bottone, per l’invito e l’accoglienza, all’amministrazione comunale di Cetara, nelle persone del sindaco Roberto Fortunato Della Monica, dell’assessore Luigi Carobene e della consigliera delegata alla cultura Cinzia Forcellino, per la speciale ospitalità e la sensibilità dimostrate nei confronti della cultura.

Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto all’editore Diego Delfino di Edizioni Delfino Moro, presente anche lui alla serata, che ha creduto fin dall’inizio nel progetto editoriale di “26 ore di buio” contribuendo alla sua diffusione e al suo successo.

La serata ha chiuso la ventesima edizione della Festa del Libro in Mediterraneo, confermandosi ancora una volta un importante appuntamento culturale capace di valorizzare autori, opere e dialogo tra territori uniti dalla comune vocazione alla cultura e al Mediterraneo.

La giornalista Francesca Ghezzani, invece, con il saggio-inchiesta “Il silenzio dentro. Quando raccontare diventa un atto di giustizia” (Swanbook Edizioni), è stata proclamata vincitrice del Premio Costadamalfilibri.