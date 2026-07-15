Il Rock ‘n’ Roll travolge il Savona DownTown Music Festival: giovedì 16 luglio arrivano Greg, Max Paiella e The Jolly Rockers

Savona. Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, il cuore di Savona si prepara a fare un salto indietro nel tempo. Giovedì 16 luglio 2026, a partire dalle ore 22:15, il palco principale di Piazza Sisto IV ospiterà uno degli eventi più attesi del Savona DownTown Music Festival: lo show “Rockandrology”, che vede protagonisti Claudio “Greg” Gregori, Max Paiella e la band The Jolly Rockers.

Lo spettacolo è un concentrato di energia pura, musica ad altissimo livello e graffiante ironia. Il pubblico sarà trascinato in un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le sonorità del primo Rock ‘n’ Roll americano, del Rockabilly e del Jumping Jive. Alle canzoni che hanno fatto la storia della musica si alterneranno le gag, le caricature e le improvvisazioni di Max Paiella (amatissimo volto e voce di Rai Radio 2 – Il Ruggito del Coniglio) e il cinismo colto e surreale di Greg (dello storico duo Lillo & Greg). Ad accompagnarli sul palco ci saranno i The Jolly Rockers, formazione di musicisti straordinari capaci di restituire il sound autentico degli anni ’50.

“Portare il nostro Rock ‘n’ Roll a Savona è una splendida missione: vogliamo travolgere Piazza Sisto IV con l’energia degli anni ’50 e un pizzico di sana follia comica. – Dichiara infatti Max Paiella – Sarà una serata a base di ritmo, swing e zero pensieri, il rimedio perfetto per curare l’ansia della vita moderna a colpi di chitarra”

Il concerto è a ingresso completamente gratuito e rientra nel cartellone del festival estivo promosso dal Comune di Savona e dall’Associazione Culturale Corelli, volto a valorizzare il centro cittadino durante i giovedì di luglio tra shopping, cultura e convivialità.

“Giovedì la musica avrà l’effetto di una macchina del tempo che siamo certi piacerà sia a chi ha voglia di una serata di ottima musica sia a chi è in cerca di una serata di comicità, un’altra sperimentazione inedita per il nostro Festival – spiega Elisa Di Padova Vicesindaco del Comune di Savona -. Nelle prime due serate abbiamo visto una città bellissima piena di iniziative e di proposte. Siamo camminando insieme nella costruzione di una città sempre più attrattiva e noi tutti siamo il miglior biglietto da visita in termini di energia e accoglienza”.

Infatti oltre al palco di Piazza Sisto che accenderà i riflettori dalle 22,15, c’è l’intera città che va in scena dalle ore 18 con il Savona Downtown Music Festival: concerti, dj set, esibizioni di danza e sportive, aperitivi, cene a tema e tanto shopping vi aspettano in ogni angolo del centro grazie alle iniziative dei commercianti.

Anche questo giovedì 16 luglio ci sarà ampio spazio per gli approfondimenti culturali grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito) e del Complesso Museale della Cattedrale, del Brandale e Cappella Sistina con orario 20,30 – 22,30. Aperture straordinarie previste anche per le sale espositive di Palazzo Vescovile e per l’Oratorio di Nostra Signora di Castello.

SICUREZZA E PARCHEGGI

ll piano di sicurezza per Piazza Sisto IV anche per questo terzo giovedì non prevede la chiusura della piazza, ma l’area spettacolo sarà presidiata da personale della security.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” (chiusura alle ore 01,00) e piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro) e dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

Tra le novità per raggiungere il centro c’è la navetta sperimenmtale completamente gratuita che collega il Campus, Legino con il centro Città e la Darsena passando dalla Stazione: utilizzarla è molto semplice occorre scaricare la app Easy Bus Tpl, scegliere orario e fermata di partenza e destinazione e prenotare la corsa almeno 20′ prima della partenza.

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16,30.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Attività collaterali e a cura dei commercianti e delle vie Via Caboto: musica e enogastronomia; Via Montenotte: enogastronomia, musica latina ed esibizioni sportive; Via Garassino: musica dal vivo; Corso Italia: aperitivo, musica con DJ set, animazione, stand e dimostrazioni della Croce Rossa, esibizione di cowboy e attività sportive; Via N.S. Dell’Olmo: arte, musica ed enogastronomia; Via Astengo: enogastronomia e attività per bambini; Piazza Mameli: aperitivo e musica dal vivo; Via Guidobono: shopping, musica ed enogastronomia; Via Luigi Corsi: danza, pattinaggio, enogastronomia, musica; Via Manzoni: shopping e stand; Via Pia: shopping, stand, enogastronomia, musica e performance artistiche; Via Verzellino: musica con DJ set, danza e calisthenics; Via Paleocapa: musica, aperitivi e performance artistiche; Piazza Pertini: danza, enogastronomia, shopping.