Il presidente di Sat Massimo Zunino eletto nella giunta esecutiva di Confservizi Nord Ovest

Savona. Massimo Zunino, presidente di SAT, è stato eletto nella giunta esecutiva di Confservizi Nord Ovest, l’associazione sovraregionale che rappresenta, tutela e promuove gli interessi delle imprese dei servizi pubblici locali operanti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci, svoltasi ieri a Torino, che ha rinnovato gli organi associativi.

L’ingresso del presidente di SAT nella giunta esecutiva rappresenta un importante riconoscimento per l’azienda e per il territorio savonese, rafforzandone la presenza all’interno della principale associazione di rappresentanza delle public utility del nord ovest.

“E’ un segnale importante – ha sottolineato Massimo Zunino – per questo settore sempre più importante dell’economia che risponde a servizi fondamentali per l’utenza e in particolare al ruolo crescente che sta svolgendo nella provincia di Savona SAT, una realtà che in questi anni ha segnato indubbiamente una significativa crescita di risultati.”

Confservizi Nord Ovest riunisce le aziende che operano nei principali settori dei servizi pubblici locali, tra cui il servizio idrico integrato, l’igiene ambientale, l’energia elettrica e il gas, nonché il trasporto pubblico locale, promuovendo il confronto tra le imprese associate e il dialogo con le istituzioni sui temi strategici dello sviluppo e dell’innovazione dei servizi pubblici.