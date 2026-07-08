Il Pontelungo alza il muro: ufficiale Juan Pablo Gargiulo

Il Pontelungo lancia un segnale importante al campionato e mette a segno un innesto di grande spessore per il reparto arretrato. La società granata ha infatti annunciato l’ingaggio di Juan Pablo Gargiulo, difensore centrale argentino che vestirà la maglia ingauna nella stagione 2026/27.

Classe ed esperienza non mancano al nuovo acquisto, reduce da tre annate alla Cairese. Con i gialloblù ha conquistato il campionato di Eccellenza, per poi essere protagonista anche nelle due successive stagioni disputate in Serie D.

La carriera di Gargiulo si è sviluppata tra Sud America ed Europa. In Argentina ha militato nell’Aldosivi, mentre in Spagna ha difeso i colori di Quintanar del Rey e Marbella. In Italia, oltre alle esperienze più recenti, ha collezionato oltre trenta presenze in Serie C con Mantova e Albissola, contribuendo anche alla promozione del club ceramista dalla Serie D. Nel suo percorso figura inoltre il successo nel campionato di Eccellenza conquistato con l’Albenga.

Per il Pontelungo si tratta di un innesto che aggiunge carisma e spessore a un reparto chiamato a recitare un ruolo importante nella prossima Promozione. Un profilo abituato a giocare in categorie superiori e che metterà il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio della squadra di mister Zanardini.