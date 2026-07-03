Il pattinatore varazzino Matteo Giana aggregato al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle

Varazze. Orgoglio alla Sezione Pattinaggio della Polisportiva San Nazario “per il nuovo traguardo del percorso sportivo che Matteo Giana ha saputo costruire con impegno, determinazione e passione”.

Il giovane pattinatore varazzino che fa parte per lo Short Track della Velocisti Ghiaccio Torino e per il Pattinaggio Corsa della San Nazario Varazze, è stato infatti aggregato al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle.

“L’augurio – esprimono felici dalla Poli – è che i valori che hanno accompagnato il tuo cammino, la costanza nel perseguire i tuoi obiettivi e la passione coltivata negli anni continuino a guidarti verso traguardi sempre più importanti, nello sport e nella vita”. Questo il messaggio di stima e affetto nei confronti del giovane campione da parte della Polisportiva.