Il “Palio di San Pietro” dell’APSD Varazze: ecco la coppia vincitrice

Sul molo del porto turistico Marina di Varazze, presso la base nautica dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, si è tenuta la premiazione del “Palio di San Pietro”, tradizionale evento sportivo e socio aggregativo, organizzato dall’Associazione ospitante in collaborazione con lo Sporting Club Pesca Sportiva di Celle Ligure, con a seguire la sempre attesa cena sociale, preparata e servita dai soci, ormai esperti “Chef”, e servita dalle loro efficientissime collaboratrici.

Sul podio della manifestazione ludico amatoriale di pesca al bolentino da natante sono saliti le coppie: Silvagno V./ Di Chiazza G. sul gradino più alto, Gavarone M./Gavarone F. in quello di mezzo, Guasta C./Damonte M. sul più basso.

Alberto Patrucco, presidente dell’APSD Varazze, ha affermato: “In un mare meravigliosamente invitante, 32 esperti pescasportivi, si sono cimentati in quel che è la nostra passione, che unisce il contatto con la natura, il rispetto dell’ecosistema marino e la pesca ricreativa. Buone catture, sempre rispettando le leggi vigenti in merito, ma si sa che dove vanno i pescatori esperti della APSV, i pesci ci sono eccome!”.

“Ma la manifestazione più ambita si sa che è la premiazione e la cena che ne segue. Ed è così che giovedì 9 luglio, al calar del sole, tutti riuniti presso la nostra base nautica, premi per tutti i partecipanti e come di consueto, assegnazione dell’ambito Palio, tra tutte le associazioni di pesca partecipanti, quest’anno è stato vinto dalla APSD Varazze. Un caloroso ringraziamento per la partecipazione all’evento al Luogotenente Fabio Paita, comandante della locale Guardia Costiera, al nostro Sindaco Luigi Pierfederici e all’assessore Mariangela Calcagno fedelissima simpatizzante del nostro sodalizio. Un particolare bravi a tutti i volontari che hanno allestito la cucina da campo per una eccellente riuscita della cena in riva al mare”.

Innamorati del mare nelle sue molteplici forme di naturale bellezza e soddisfatti di come si è svolta l’intera manifestazione, Massimiliano Lusso e Alberto Patrucco, presidenti delle due Associazioni collaboranti, nel dare appuntamento al “Palio di San Pietro” del 2027, hanno ringraziato le Pubbliche Autorità intervenute, tutti i partecipanti, i loro congiunti e amici presenti, nella speranza che il prossimo anno il secchio più pesante sia quello che contiene il pesce pescato, non quello con i rifiuti raccolti nel corso dell’evento socio aggregativo tra amici degli ultimi due paesi del levante savonese.