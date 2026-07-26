Il loanese Ivan Robecchi al gemellaggio Aib delle protezioni civili di Liguria e Calabria

Loano. Il volontario del gruppo di protezione civile di Loano Ivan Robecchi ha partecipato al gemellaggio Aib tra i sistemi regionali di Protezione Civile della Liguria e della Calabria, promosso nell’ambito della campagna estiva antincendio boschivo 2026.

“Non si tratta di una missione attivata esclusivamente in conseguenza degli incendi di questi giorni, ma di un progetto di collaborazione già programmato, nato per favorire lo scambio di esperienze, la formazione sul campo e il coordinamento tra i volontari delle diverse regioni – spiega il sindaco di Loano Luca Lettieri – Un’iniziativa che, però, assume oggi un valore ancora più concreto e importante, perché si svolge in un momento particolarmente difficile per la Calabria, duramente colpita da numerosi incendi”.

“Ivan mette a disposizione la propria preparazione, il proprio tempo e il proprio spirito di servizio, rappresentando Loano all’interno del contingente ligure. Per me questo ringraziamento ha anche un valore personale: Ivan è un mio amico d’infanzia. Conosco la sua serietà, la sua generosità e la sua capacità di esserci quando c’è bisogno”.

“A lui e a tutti i volontari impegnati in Calabria va il grazie dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Loano, insieme all’augurio di svolgere il proprio servizio in piena sicurezza”.