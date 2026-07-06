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Progetto

Il Fondo Andora Mare ottiene il permesso di costruire: concluso l’iter autorizzativo per la riqualificazione dell’area Ex Ariston

"Un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione e sviluppo dell'iniziativa e prospetticamente consentono di concentrarsi anche sulla fase di commercializzazione"

Fondo Andora Mare

Andora. Il Fondo di investimento Andora Mare (promosso e gestito da Blue SGR, Alternative Asset Manager indipendente specializzato nella strutturazione e gestione di fondi comuni d’investimento immobiliare e di crediti) ha ottenuto il permesso di costruire dal Comune di Andora e completato l’iter di messa in sicurezza dell’area Ex Ariston affacciata sul mare di Andora e rimasta in stato di abbandono per oltre venti anni.

Il completamento dell’iter urbanistico, unitamente al completamento delle demolizioni e della messa in sicurezza, rappresentano “un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione e sviluppo dell’iniziativa e prospetticamente consentono di concentrarsi anche sulla fase di commercializzazione”.

Il Fondo Andora Mare darà vita a un nuovo complesso residenziale fronte mare composto da quattro edifici e appartamenti.

“L’ottenimento del Permesso di Costruire rappresenta una tappa fondamentale per il Fondo Andora Mare e consente di avviare la fase operativa di un progetto particolarmente significativo per il territorio – ha dichiarato Paolo Rella, amministratore delegato di Blue SGR – Crediamo che la rigenerazione del patrimonio esistente possa restituire nuova vita ad aree inutilizzate, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla creazione di valore nel lungo periodo alle comunità locali”.

Fondo Andora Mare

Hanno supportato Fondo Andora Mare Studio Conio Architetti (architetto Mario Conio) per quanto concerne la progettazione architettonica, direzione lavori e attività di responsabile dei lavori; Progetto CMR Engineering Integrate Services per quanto riguarda la progettazione impiantistica e strutturale; Ambiente & Sicurezza (geometra Arturo Cipriani) per quanto concerne il coordinamento della sicurezza; ingegner. Fabio Ravera per quanto riguarda la progettazione idraulica, e sempre con riferimento alle opere idrauliche,  direzione lavori, attività di responsabile dei lavori e attività di coordinatore per la sicurezza; per gli aspetti urbanistici ed edilizi lo studio legale BonelliErede con l’avvocato Antonio Giulio Carbonara.

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