Il Fondo Andora Mare ottiene il permesso di costruire: concluso l’iter autorizzativo per la riqualificazione dell’area Ex Ariston

Andora. Il Fondo di investimento Andora Mare (promosso e gestito da Blue SGR, Alternative Asset Manager indipendente specializzato nella strutturazione e gestione di fondi comuni d’investimento immobiliare e di crediti) ha ottenuto il permesso di costruire dal Comune di Andora e completato l’iter di messa in sicurezza dell’area Ex Ariston affacciata sul mare di Andora e rimasta in stato di abbandono per oltre venti anni.

Il completamento dell’iter urbanistico, unitamente al completamento delle demolizioni e della messa in sicurezza, rappresentano “un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione e sviluppo dell’iniziativa e prospetticamente consentono di concentrarsi anche sulla fase di commercializzazione”.

Il Fondo Andora Mare darà vita a un nuovo complesso residenziale fronte mare composto da quattro edifici e appartamenti.

“L’ottenimento del Permesso di Costruire rappresenta una tappa fondamentale per il Fondo Andora Mare e consente di avviare la fase operativa di un progetto particolarmente significativo per il territorio – ha dichiarato Paolo Rella, amministratore delegato di Blue SGR – Crediamo che la rigenerazione del patrimonio esistente possa restituire nuova vita ad aree inutilizzate, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla creazione di valore nel lungo periodo alle comunità locali”.

Hanno supportato Fondo Andora Mare Studio Conio Architetti (architetto Mario Conio) per quanto concerne la progettazione architettonica, direzione lavori e attività di responsabile dei lavori; Progetto CMR Engineering Integrate Services per quanto riguarda la progettazione impiantistica e strutturale; Ambiente & Sicurezza (geometra Arturo Cipriani) per quanto concerne il coordinamento della sicurezza; ingegner. Fabio Ravera per quanto riguarda la progettazione idraulica, e sempre con riferimento alle opere idrauliche, direzione lavori, attività di responsabile dei lavori e attività di coordinatore per la sicurezza; per gli aspetti urbanistici ed edilizi lo studio legale BonelliErede con l’avvocato Antonio Giulio Carbonara.