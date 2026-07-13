Il Finale annuncia Lele Cola: è il vice di Alessi

Finale Ligure. Dopo l’esperienza alla guida del Savona, Emanuele Cola riparte da Finale. Il mister che aveva riportato in Promozione il Savona è ufficialmente il nuovo vice allenatore dei giallorossoblù. Sarà, quindi, lo stretto collaboratore di Diego Alessi nella prossima stagione.

Il comunicato

La Società F.B.C. Finale è felice di poter annunciare che Emanuele Cola sarà il nuovo Vice Allenatore della Prima Squadra.

Tecnico che non ha bisogno di presentazioni, “Lele” ha dato una mano preziosa alla squadra e allo staff negli scorsi mesi, ma ora entra ufficialmente a far parte del gruppo di lavoro di mister Alessi per la stagione 26/27.

Benvenuto e buon lavoro Emanuele!