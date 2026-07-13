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Ufficiale

Il Finale annuncia Lele Cola: è il vice di Alessi

L'ex mister del Savona sarà ufficialmente l'allenatore in seconda della squadra giallorossoblù nella prossima stagione

Generico luglio 2026

Finale Ligure. Dopo l’esperienza alla guida del Savona, Emanuele Cola riparte da Finale. Il mister che aveva riportato in Promozione il Savona è ufficialmente il nuovo vice allenatore dei giallorossoblù. Sarà, quindi, lo stretto collaboratore di Diego Alessi nella prossima stagione.

Il comunicato

La Società F.B.C. Finale è felice di poter annunciare che Emanuele Cola sarà il nuovo Vice Allenatore della Prima Squadra.

Tecnico che non ha bisogno di presentazioni, “Lele” ha dato una mano preziosa alla squadra e allo staff negli scorsi mesi, ma ora entra ufficialmente a far parte del gruppo di lavoro di mister Alessi per la stagione 26/27.

Benvenuto e buon lavoro Emanuele!

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