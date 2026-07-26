  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Menzione speciale

Il Festival teatrale di Borgio Verezzi premia Arturo Cirillo

Riconoscimento consegnato dal direttore della rassegna per la regia dello spettacolo "Il raggio bianco"

borgio Maximilian Nisi premia Arturo Cirillo

Borgio Verezzi. Sabato 25 luglio, sul palco di piazza Sant’Agostino a Verezzi, Arturo Cirillo ha ricevuto una Menzione Speciale per la regia dello spettacolo “Il raggio bianco” di Sergio Pierattini, che ha debuttato a Borgio Verezzi nella scorsa edizione, con Milvia Marigliano, Linda Gennari e Raffaele Barca.

“È un riconoscimento che premia un progetto coinvolgente e necessario – ha dichiarato il direttore Maximilian Nisi consegnando la targa all’artista – capace di abitare la scena con la forza della grande tradizione teatrale e la lucidità della contemporaneità”.

“Una regia che si è distinta per uno sguardo attento, sensibile e rigoroso, capace di esaltare la profondità di un testo altamente significativo e di guidare una compagnia di attori verso interpretazioni magnifiche. Una scelta che unisce regista, autore e attori in un percorso di autentica eccellenza, dimostrando come il rigore e la passione di un’intera compagnia possano trasformare l’evento teatrale in un momento di altissimo valore culturale e artistico”, conclude Nisi.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.