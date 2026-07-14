Il Comune di Pietra Ligure lancia “Pietro”, il nuovo assistente virtuale Ai.D Chatbot del sito istituzionale

Pietra Ligure. Il Comune di Pietra Ligure compie un ulteriore passo nel percorso di innovazione digitale con il lancio di “Pietro”, il nuovo assistente virtuale basato sulla piattaforma AI.D Chatbot, attivo da oggi sul sito istituzionale dell’Ente.

Un unico punto di accesso H.24 per informazioni su servizi comunali, turismo e cultura, realizzato grazie ai fondi PNRR.

Accessibile direttamente dal portale del Comune www.comune.pietraligure.sv.it , il chatbot è in grado di fornire risposte tempestive alle domande più frequenti sui servizi comunali, gli uffici, le procedure amministrative e gli orari. Ma c’è di più: “Pietro” attinge anche dai portali Visit Pietra Ligure e Teatro Moretti, diventando così un vero e proprio hub informativo unico, capace di orientare residenti e turisti su eventi, spettacoli, attività turistiche e iniziative del territorio.

La realizzazione del progetto, a cura di SI.net Servizi Informatici S.r.l., è stata resa possibile grazie al finanziamento di 32.647,52 euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – ottenuti attraverso la partecipazione all’avviso “Risorse in Comune” – destinate, in parte, anche ad implementare ulteriori dotazioni smart del Comune.

Il chatbot “Pietro” è un sistema basato su Intelligenza Artificiale e, pertanto, le sue performance e la precisione delle risposte affineranno costantemente la loro efficacia in base alle interazioni degli utenti e ai continui aggiornamenti dei contenuti istituzionali.

“Pensato per offrire ai cittadini un servizio di informazione sempre disponibile, semplice e immediato, ‘Pietro’ è progettato per rivoluzionare l’interazione tra la comunità e la Pubblica Amministrazione – commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore all’innovazione e alla smart city Marisa Pastorino – L’introduzione di ‘Pietro’ rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di trasformazione digitale che la nostra amministrazione sta portando avanti con determinazione. Questo strumento non sostituisce affatto il prezioso rapporto diretto e umano con gli uffici comunali, ma si pone come un supporto complementare, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una iniziativa, resa possibile grazie a un utilizzo virtuoso ed efficace dei fondi PNRR, che conferma il nostro impegno per una Pubblica Amministrazione moderna, accessibile e concretamente vicina alle esigenze di tutti, capace di sfruttare la tecnologia per migliorare la qualità della vita e dei servizi pubblici”.

“Continuano De Vincenzi e Pastorino – Il lancio di ‘Pietro’ risponde perfettamente al nostro imperativo di avvicinare i cittadini alle istituzioni, semplificando drasticamente l’approccio ai servizi pubblici. Questo progetto si inserisce pienamente nel quadro delle priorità che stiamo perseguendo fin dal nostro primo mandato amministrativo: digitalizzazione della PA e sviluppo di una vera e propria visione di smart city – proseguono il Sindaco e l’Assessore – È importante sottolineare che l’assistente virtuale è in continuo sviluppo e miglioramento, esattamente come il nostro sito internet; la sua intelligenza artificiale apprenderà costantemente dalle nuove pubblicazioni, garantendo risposte sempre aggiornate ed efficaci. Facciamo un passo avanti verso una città più connessa, inclusiva e a portata di click”, concludono De Vincenzi e Pastorino.