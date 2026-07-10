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Il Celle Varazze completa l’iscrizione alla Serie D e si regala Filippo Turone

Arriva dopo due stagioni alla Cairese, porta corsa e duttilità

Filippo Turone Celle Varazze

Con l’arrivo di luglio si è letteralmente “stappato” il mercato del Celle Varazze. Il club del presidente Gianluca Mansueto ha annunciato ieri il completamento delle pratiche di iscrizione al campionato di Serie D.

Oggi, l’annuncio dell’arrivo all’Olmo-Ferro del centrocampista Filippo Turone. Classe 2003, e nipote del celebre Ramon della Roma, ha giocato nelle ultime stagioni in Serie D nella Cairese, con cui aveva conquistato la promozione in quarta serie tramite i playoff nazionali d’Eccellenza,  dimostrandosi uno dei centrocampisti più positivi dello scacchiere gialloblù, anche per la capacità di interpretare più ruoli. Un profilo aggressivo e di corsa che sembra sposarsi bene con l’idea di pressing che piace a mister Alberto Corradi.

Cresciuto nelle giovanili del Vado, aveva giocato proprio nel Celle Varazze prima di approdare ai gialloblù valbormidesi.

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