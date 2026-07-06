Il 43° Meeting Internazionale delle Fiat 500 a Garlenda: 700 auto da 12 nazioni

Si è concluso ieri, domenica 5 luglio, il 43° Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda: l’appuntamento con le storiche bicilindriche ha radunato 700 vetture provenienti da buona parte dell’Italia e da 13 nazioni estere, inclusa la Nuova Zelanda.

Gli equipaggi hanno potuto godere del “mare di passione” promesso dal tema di quest’edizione, con tanti tuffi dalle spiagge della Riviera di Ponente, tra Albenga, Alassio, Andora, San Bartolomeo, ma anche all’AcquaPark “Le Caravelle” di Ceriale. Del resto a luglio in una delle più gettonate zone turistiche del nostro Paese, come rinunciare al richiamo delle onde? I cinquecentisti come ogni anno non hanno mancato di trasformare la partecipazione all’evento in un’occasione di vacanza e ciò ribadisce l’importanza del Meeting per il territorio, oltre a costituire uno degli appuntamenti di motorismo storico più rilevanti in assoluto.

Il rombo dei motori si è unito alla musica e all’intrattenimento (in particolare con il Galà del sabato sera, che ha riunito tutti a Parco Villafranca a Garlenda) e con le parole dell’interessante mattinata culturale dedicata alle “Vacanze al tempo della 500”, sempre per restare fedeli al tema annuale. Il Museo della 500 “Dante Giacosa” è stato affollato da visitatori che hanno potuto ammirare anche la mostra fotografica con i 66 scatti finalisti del contest “Il cinquino nel paesaggio italiano” e votare la loro immagine preferita (c’è tempo fino al 31 luglio per contribuire ad assegnare il Premio del Pubblico). In coda alla manifestazione c’è stato modo di assistere, domenica pomeriggio, anche ad una conferenza sulle antiche vie del sale, per scoprire, tra storia e natura, le peculiarità delle nostre vallate.

La presenza della presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, Natalia Re, oltre che dei rappresentanti di UNICEF e della Band degli Orsi ha sottolineato l’attenzione al sociale che da sempre caratterizza l’impegno del Fiat 500 Club Italia. Fiduciari e soci lombardi hanno animato i momenti dedicati alla loro regione, continuando così l’ideale itinerario lungo lo Stivale, che ha già toccato Sicilia, Toscana, Campania ed Emilia Romagna.

L’ottima sinergia con tutti gli enti e le associazioni coinvolte, l’indispensabile contributo dei volontari, nonché l’impegno diretto degli sponsor (Petronas Lubricants Italy, Allianz, Axel Gerstl, Banca di Caraglio, Marfra, Acqua Calizzano, Santero 958, Ipercoop Liguria e Le Serre village, Ottica Ottobelli, Ops Group) ricorda quanto un evento come il Meeting Internazionale non nasca dal nulla ma da importanti e prestigiose collaborazioni, che permetteranno, nel 2027, di realizzare la seconda edizione del World Wide Meeting: quella che nel periodo della pandemia è stata una scommessa per garantire ai cinquecentisti di ritrovarsi e festeggiare comunque, nonostante il difficile momento, diventa la formula per unire idealmente a Garlenda tutte le nazioni in cui vi siano Club di appassionati di 500.

Questo, proprio nell’anno in cui si celebra il 70° anniversario della nascita della mitica utilitaria e i vent’anni del Museo “Dante Giacosa”.