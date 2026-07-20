Il 23 luglio “Le Vibrazioni” in concerto a Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. Giovedì 23 luglio alle ore 21.30 il palco di Piazza Marinai d’Italia ospiterà Le Vibrazioni, storica band del panorama pop rock italiano, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026 a Borghetto Santo Spirito.

Nata a Milano nel 1999, la band, formata da Francesco Sarcina (cantante, autore e compositore), Stefano Verderi (chitarra e tastiere), Marco Castellani (basso) e Alessandro Deidda (batteria), si afferma nei primi anni Duemila grazie all’indimenticabile brano “Dedicato a te” vincitore del disco di platino e diventato in breve tempo uno dei successi simbolo di un’intera generazione.

Da allora le Vibrazioni hanno costruito un percorso musicale ricco di successi, distinguendosi per uno stile capace di fondere sonorità rock e melodie pop, conquistando rapidamente il pubblico italiano e non solo.

Nel corso della loro carriera il gruppo ha pubblicato numerosi album, calcato i principali palcoscenici italiani e partecipato più volte al Festival di Sanremo, confermandosi tra le band più amate ed apprezzate della scena musicale nazionale.

Sono tanti i brani che hanno accompagnato il pubblico del corso degli anni e che ancora oggi vengono cantanti a squarciagola da intere generazioni. Tra questi ricordiamo “Vieni da me”, “Ovunque andrò”, “In una notte d’estate”, “Raggio di sole”, canzoni che hanno contribuito a consolidare il successo del gruppo.

Ultimo singolo, uscito il 12 giugno è Ambiguità (così strafatta di coriandoli)”, distribuito da Pirames International e accompagnato dal videoclip ufficiale.

“Una serata da vivere insieme, lasciandosi trasportare dall’energia della musica e cantando a squarciagola i brani più amati delle Vibrazioni”, si legge in una nota del Comune.

La serata sarà ad ingresso libero e gratuito, nei limiti della capienza prevista per gli spettacoli. All’ingresso della piazza è previsto il controllo degli accessi.

“Siamo felici di ospitare una band che ha scritto pagine importanti della musica italiana e che continua a coinvolgere pubblici di tutte le età. Sarà una serata tutta la vivere! Preparate la voce, perché i grandi successi delle Vibrazioni vi aspettano per essere cantati insieme, dall’inizio alla fine”, spiega il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

Prossimo appuntamento con Un palco sul molo Sabato 25 luglio alle ore 21.30 con Curtis Salgado & Band.