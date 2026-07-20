Igiene Ambientale, accordo storico alla SAT di Vado Ligure: valorizzazione del merito e benefici fiscali per i lavoratori

Vado Ligure. Svolta nelle relazioni industriali nel comparto dei servizi ambientali liguri. La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e la Direzione aziendale di SAT S.p.A. – l’azienda pubblica di riferimento che gestisce la raccolta rifiuti e la pulizia del suolo nell’intera provincia di Savona – hanno siglato il nuovo contratto integrativo.

“Un’intesa che definisce un modello d’avanguardia capace di coniugare tutela dei diritti, valorizzazione del merito, efficienza del servizio e agevolazioni fiscali a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori” afferma l’Rsu sindacale.

Uno dei punti qualificanti dell’accordo riguarda l’attenzione alla sfera personale e familiare: “Su forte spinta della RSU, l’intesa stabilisce una fondamentale garanzia di equità sociale: i permessi previsti dalla Legge 104 per l’assistenza ai familiari con disabilità sono interamente salvaguardati. Tali uscite non comporteranno alcuna penalizzazione o riduzione nel calcolo della presenza lavorativa ai fini dei premi di produzione”.

L’intesa introduce un sistema premiale basato su schede di valutazione trasparenti gestite dai Responsabili delle Unità Operative, differenziando gli obiettivi in base al profilo professionale:

Personale operaio – La valutazione incentiverà la gestione efficiente dei mezzi e delle attrezzature, il rendimento sul campo, la collaborazione e il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e l’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);

Personale impiegatizio – I parametri si concentreranno su puntualità, produttività, proattività, senso di responsabilità e miglioramento dei processi d’ufficio.

Per consentire l’accesso al regime di detassazione fiscale, le parti hanno legato l’erogazione del premio al raggiungimento di traguardi aziendali incrementali e misurabili, quali: sicurezza sul lavoro: riduzione del tasso di infortuni; efficienza della flotta, ovvero la cura e la manutenzione ottimale del parco mezzi operativo. Infine, la qualità del servizio: velocizzazione dei tempi di risposta alle segnalazioni dell’utenza.

“Oltre a prevedere verifiche periodiche sull’andamento delle valutazioni, l’accordo offre la possibilità di convertire la quota premio in servizi welfare. In caso di conversione, SAT S.p.A. riverserà direttamente in busta paga al dipendente la quota di risparmio contributivo e fiscale ottenuta, incrementando il beneficio netto effettivo” conclude l’Rsu di SAT.