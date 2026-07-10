Hai un forno, una pizzeria o un ristorante? Ecco il volantino da stampare per farti votare agli IVG Awards

Savona. Ha preso il via due settimane fa il contest di IVG che affida ai lettori il compito di scegliere le eccellenze del territorio savonese: si tratta degli IVG Awards, un format che avevamo già organizzato nell’estate del 2020 e che abbiamo deciso di riproporre per celebrare i nostri 20 anni.

Lunedì sono state aperte le candidature per altre tre categorie in gara: miglior focaccia, miglior pizzeria e miglior ristorante. Sarà possibile indicare le proprie preferite fino a fine agosto compilando questo modulo: cliccate “segui” sulla nostra pagina Instagram, inserite nel modulo il vostro nome utente e poi potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.



IVG Awards





Per aiutare i gestori, abbiamo preparato dei volantini che potete stampare e appendere all’interno del vostro esercizio: è sufficiente inquadrare il QrCode per atterrare nella pagina in cui esprimere il proprio voto. Ecco i link:

Miglior gelateria: CLICCA QUI

Miglior bar: CLICCA QUI

Miglior stabilimento balneare: CLICCA QUI

Miglior focaccia: CLICCA QUI

Miglior pizzeria: CLICCA QUI

Miglior ristorante: CLICCA QUI

Lunedì prossimo si apriranno le candidature per le tre categorie successive, e così di seguito fino a fine luglio; nel mese di agosto le votazioni saranno aperte per tutte e 12 le tipologie di attività. Alle tre di oggi si aggiungeranno:

Miglior evento

Miglior attrazione culturale

Miglior associazione di volontariato

Miglior influencer locale

I preferiti di IVG

Comune più bello

La prima fase accompagnerà il pubblico di IVG fino alla fine di agosto, trasformando l’estate in una grande occasione di partecipazione e di promozione del territorio. Al termine verranno conteggiate tutte le nomination raccolte e i candidati più segnalati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di settembre. Per 15 giorni saranno nuovamente i lettori a esprimere la propria preferenza attraverso una votazione aperta, decretando così i vincitori assoluti degli IVG Awards 2026.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Pietra Ligure nella giornata inaugurale di Dolcissima Pietra, manifestazione che farà da cornice alla consegna dei riconoscimenti. Un’occasione per celebrare le eccellenze scelte direttamente dai lettori e per dare visibilità alle realtà che rappresentano al meglio il territorio savonese.

I vincitori del 2020

BAR e PUB

1) Buffet della Stazione di S. Giuseppe di Cairo

2) La Baracchetta di Savona

3) “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure

4) U Tanun du Café di Toirano

5) Snake Bar di Roccavignale

RISTORANTI

1) Pinolo Barz8 di Finale Ligure

2) Osteria Scotto di Savona

3) Boma di Varazze

4) La Staffa di Roccavignale

5) Hostaria del Viale di Albenga.

STABILIMENTI BALNEARI

1) Bali Beach di Savona

2) Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito

3) Bagni Carla di Pietra Ligure

4) Bagni Torino di Savona

5) Bagni Aurelia di Pietra Ligure

GELATERIE

1) “U Magu” di Pietra Ligure

2) Antico Borgo di Carcare

3) La Baracchetta di Savona

4) Olepetì di Alassio

5) Il Borgo di Millesimo

PIZZERIE

1) Da Nicola di Savona

2) Pizzeria Cuore di Savona

3) Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito

4) “Pizzorante” La Ristoria di Ceriale

Qui le immagini della premiazione.