Agg ore 18.35 Secondo quanto riferito, al momento non vi sono le condizioni per rimuovere il mezzo. Le operazioni riprenderanno nella mattinata di domani.

Agg. 17.55 La Sp 28 Bis del Colle di Nava resta ancora chiusa al traffico. Sul posto stanno operando due autogru, una arrivata da Savona e una da Genova, insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Cairo Montenotte, impegnate nelle operazioni per rimuovere la gru ribaltata e liberare la carreggiata.

Roccavignale. Traffico sospeso a Roccavignale, sulla Sp 28 Bis del Colle di Nava, per un incidente che ha visto una gru ribaltarsi su un fianco.

L’incidente, le cui cause sono ancora in via di accertamento, è avvenuto intorno alle 14.40 di oggi: sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Millesimo, l’automedica infermierizzata ed il personale della Provincia.

Ribaltandosi, il mezzo ha occupato entrambe le corsie di marcia, quindi il traffico risulta completamente interrotto. Inoltre, sulla carreggiata si sono sversati alcuni liquidi provenienti dal mezzo incidentato.

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Gru ribaltata a Roccavignale

Nel ribaltarsi, il mezzo ha anche lesionato un’abitazione a ridosso della strada.

Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco e della ditta incaricata del ripristino della sede stradale.

Il conducente non ha riportato ferite.