  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Impatto

Grave incidente ad Albenga, pedone investito e trasportato in codice rosso al Santa Corona

Il sinistro è accaduto in Regione Torre Pernice intorno alle 11.30 di oggi (24 luglio)

Albenga Croce Bianca automedica

Albenga. Grave investimento pedonale questa mattina, poco dopo le 11.30, in Regione Torre Pernice. Secondo le prime informazioni una persona è rimasta vittima di un incidente lungo la strada, travolta da un mezzo in transito.

L’impatto è stato violento e sono sono intervenuti i militi della Croce bianca di Albenga e il personale sanitario del 118 che hanno soccorso il pedone in stato di incoscienza.

Dopo essere stato stabilizzato è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.