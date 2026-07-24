Grave incidente ad Albenga, pedone investito e trasportato in codice rosso al Santa Corona

Albenga. Grave investimento pedonale questa mattina, poco dopo le 11.30, in Regione Torre Pernice. Secondo le prime informazioni una persona è rimasta vittima di un incidente lungo la strada, travolta da un mezzo in transito.

L’impatto è stato violento e sono sono intervenuti i militi della Croce bianca di Albenga e il personale sanitario del 118 che hanno soccorso il pedone in stato di incoscienza.

Dopo essere stato stabilizzato è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni.