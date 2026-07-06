Governance Poll sul gradimento dei presidenti di Regione: Bucci al 45%

Genova. Marco Bucci al 16esimo posto su 18 presidenti di regione, con un gradimento al 45% in calo rispetto al 48,8% riscontrato il giorno delle elezioni. È l’esito dell’annuale Governance Poll sugli amministratori locali, realizzata dall’istituto Noto per il Sole24Ore graduatoria.

Marco Bucci con un 45% di gradimento è davanti solo a Francesco Roberti, governatore del Molise e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Sotto la “sufficienza” rappresentata dal 50% di consensi, insieme all’ex sindaco, anche Stefania Proietti in Umbria e Alessandra Todde in Sardegna, che pure migliora di 2,5 punti il risultato dell’edizione scorsa.

I risultati del Governance Poll diventano oggetto di commento politico. Così Armando Sanna, capogruppo del Pd in Consiglo regionale, ne approfitta: “Bucci, presidente da poco eletto, è al 16° posto su 18 presidenti di Regione, terzultimo, con un consenso al 45%, in calo rispetto al giorno dell’elezione. Un risultato che non può essere liquidato come una semplice classifica. Normalmente un presidente da poco eletto beneficia ancora del cosiddetto effetto-elezione e di un importante patrimonio di fiducia”.

“Vedere diminuire il consenso già nel primo anno e mezzo di mandato è un segnale politico evidente. Sono lontani i tempi in cui Marco Bucci veniva raccontato come uno dei sindaci più apprezzati d’Italia, sul podio delle classifiche nazionali. Prima è arrivato il giudizio degli elettori a Genova, oggi anche quello dei liguri, e il verdetto è lo stesso: dal podio alla retrocessione”.

E il segretario del PD Liguria Davide Natale rincara: “Se si continua così, non farà più nemmeno notizia: ogni classifica di merito si trasforma in una figuraccia per Marco Bucci. Il terzultimo posto nella classifica del Sole 24 Ore, ultimo tra i presidenti delle Regioni del Nord e distante circa venti punti dai governatori del Nord Ovest, è la fotografia impietosa di questa destra che governa la Liguria”.

“È la conferma di quello che denunciamo da un anno e mezzo: tanta propaganda, annunci e slogan, ma nessun risultato concreto per cittadini, imprese e territori. Noi non tifiamo per il “tanto peggio, tanto meglio”. Al contrario, speriamo che questo ennesimo segnale induca finalmente Bucci a cambiare atteggiamento, ad ascoltare le proposte dell’opposizione e a smettere di fare il bulletto. Come Partito Democratico siamo ogni giorno nei territori, ascoltiamo amministratori, associazioni, categorie economiche e cittadini per raccogliere i bisogni reali della Liguria e costruire insieme un progetto credibile per il futuro”.

“Ci confrontiamo con chi vive le difficoltà create da una destra che ha lasciato irrisolti troppi problemi, dalla sanità alle infrastrutture, dal trasporto pubblico alle aree interne. Il giudizio che emerge dalla Governance Poll del Sole 24 Ore è un campanello d’allarme che la Regione non può più permettersi di ignorare” conclude.