Giusvalla, altro rinforzo in mediana: arriva Suel Leskaj

Il Giusvalla non rallenta la propria campagna di rafforzamento e mette a segno un altro colpo in vista della stagione 2026/27. La società gialloblù ha infatti ufficializzato l’arrivo del centrocampista Suel Leskaj, nuovo innesto a disposizione dello staff tecnico.

Classe 1997, Leskaj porta con sé un bagaglio importante di esperienza nel calcio ligure. Nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Quiliano&Valleggia e Veloce in Prima Categoria, realizzando tre reti con la formazione granata. In precedenza ha inoltre militato con Altarese, Vadese, Speranza e Legino, costruendo un percorso all’insegna della continuità e della conoscenza della categoria.

L’operazione, definita dal direttore sportivo Giuseppe Graziano, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della rosa. Centrocampista dinamico e affidabile, Leskaj offrirà qualità, corsa ed esperienza a una squadra che continua a rinforzarsi con l’obiettivo di disputare un campionato di vertice.

Il mercato del Giusvalla resta dunque particolarmente vivace e, dopo i numerosi innesti già ufficializzati nelle ultime settimane, la sensazione è che la società non abbia ancora concluso il proprio lavoro in vista dell’inizio della nuova stagione.