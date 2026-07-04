Giusvalla, altro colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Gentian Doci

Il Giusvalla continua a essere tra le società più attive di questa fase di mercato. Dopo i primi innesti ufficializzati nei giorni scorsi, il direttore sportivo Giuseppe Graziano mette a segno un nuovo colpo per il reparto offensivo: Gentian Doci è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro.

L’attaccante arriva al termine di una trattativa portata avanti nelle ultime settimane e rappresenta un innesto sul quale la società ripone grande fiducia. Secondo quanto comunicato dal club, Doci era seguito da diverse squadre, ma il progetto del Giusvalla e il lavoro del direttore sportivo sono stati determinanti per convincerlo a sposare la causa biancazzurra.

La dirigenza ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto, sottolineando il lavoro svolto da Graziano nel portare a termine l’operazione e definendo Doci una pedina importante per lo scacchiere offensivo della squadra.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo attaccante è apprezzato per il fiuto del gol, la capacità di far salire la squadra e le qualità fisiche, caratteristiche che potranno offrire nuove soluzioni al reparto avanzato nella prossima stagione.

Con questo innesto il Giusvalla prosegue la costruzione della rosa in vista del campionato di Seconda Categoria, confermando la volontà di allestire una squadra competitiva e protagonista.