Giovedì di luglio a Savona, Azzurro Donna-Forza Italia: “Malcontento di cittadini e commercianti, serve un cambio di passo”

Savona. “I ‘Giovedì di Luglio’ nel cuore di Savona non sono una semplice rassegna estiva, ma una vera e propria istituzione: un motore economico per il commercio locale e un biglietto da visita turistico per l’intera città. Quest’anno, tuttavia, l’atmosfera che si respira tra le vie del centro è ben diversa rispetto al passato. Confrontandosi con chi la città la vive, la supporta e ci investe ogni giorno, emerge chiaramente un sentimento di forte scontento e delusione per un livello qualitativo che in molti definiscono decisamente sottotono. Un malcontento, peraltro, che non nasce dal nulla, ma si va a sommare a una situazione già tesa in città, dove i residenti stanno già affrontando i pesanti disservizi legati alla gestione e alla raccolta dei rifiuti comunali”.

A raccogliere le preoccupazioni è Marianna Moro, vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, che ha voluto accendere i riflettori su “una situazione che rischia di penalizzare il tessuto produttivo e sociale savonese”: “I ‘Giovedì di Luglio’ appartengono a Savona e ai savonesi – dichiara Moro – Proprio per questo, non possiamo far finta di nulla davanti al diffuso scontento di commercianti e cittadini. La percezione generale è quella di un netto passo indietro: eventi che si spengono troppo presto, una proposta artistica e musicale decisamente ridimensionata e un’atmosfera complessiva che fatica a trasmettere quel dinamismo e quell’attrattività a cui eravamo abituati. I savonesi sono già esasperati dalle criticità quotidiane, a partire dal caos legato alla raccolta rifiuti; trovarsi ora con una rassegna estiva così impoverita rappresenta l’ennesima delusione”.

L’esponente di Azzurro Donna rimarca come la vitalità turistica e commerciale di Savona debba “rappresentare un tassello fondamentale nelle linee strategiche di chi amministra la città” e aggiunge: “C’è poi un aspetto sociale e di sicurezza che non può essere trascurato, ricollegandosi direttamente alle riflessioni sollevate la scorsa settimana sulla paura e sulla sicurezza delle donne in città. Come abbiamo denunciato solo pochi giorni fa, il tema della sicurezza, in particolare per le donne, è prioritario. I giovedì di luglio hanno sempre avuto anche una straordinaria valenza sociale: una città viva, con le vetrine illuminate, le serrande alzate e le strade piene di gente, è intrinsecamente una città più sicura. Consentire alle donne savonesi, e non solo, di passeggiare la sera in tranquillità è fondamentale. Spegnere le luci e dimezzare gli eventi significa anche indebolire quel presidio naturale di sicurezza e controllo del territorio che i negozi e i locali aperti garantiscono”.

“Siamo perfettamente consapevoli che i bilanci comunali richiedano una gestione oculata – prosegue Moro – Tuttavia, quando le scelte organizzative o gli eventuali tagli vanno a colpire direttamente l’appeal del nostro centro cittadino, la sicurezza percepita e il lavoro dei nostri esercenti – che già affrontano sacrifici quotidiani per tenere alzate le serrande – diventa doveroso fermarsi a riflettere. Ci chiediamo, e chiediamo a chi governa la città: si è fatto davvero tutto il possibile per tutelare e valorizzare questa rassegna? C’è stato un reale e preventivo comportamento di ascolto con le categorie economiche per trovare soluzioni condivise?”

In conclusione, viene ribadito il pieno sostegno alle attività produttive e ai residenti: “La nostra priorità oggi è far sentire ai commercianti e ai cittadini di Savona che non sono soli. Chi decide di investire sul territorio, alzando la saracinesca ogni mattina e pagando le tasse, merita rispetto, ascolto e una città che sappia valorizzare i loro sforzi anziché spegnerne l’entusiasmo. Come Azzurro Donna, movimento femminile di Forza Italia, siamo e saremo sempre al loro fianco, a difesa di una Savona viva, accogliente e sicura per tutti“.