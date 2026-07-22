Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, le iniziative a Varazze

Varazze. Anche quest’anno il Comune di Varazze aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento (World Drowning Prevention Day), promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Foundation for Environmental Education Italia (FEE), anticipando di un giorno la ricorrenza ufficiale del 25 luglio con “Bandiera blu: al mare in sicurezza”, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, in programma venerdì 24 luglio alle ore 16.30 presso la spiaggia libera attrezzata comunale Solaro.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del programma Bandiera Blu, ha l’obiettivo di sensibilizzare residenti e turisti sull’importanza della prevenzione e della sicurezza in mare, diffondendo conoscenze e buone pratiche che possono contribuire a salvare vite umane.

Il pomeriggio si aprirà con un momento formativo e divulgativo a cura di una biologa marina, dedicato al Santuario Pelagos e ai possibili rischi naturali presenti nell’ambiente marino, come ad esempio il contatto con le meduse e altre situazioni che, se sottovalutate, possono contribuire a creare condizioni di pericolo in acqua. L’intervento offrirà indicazioni sui comportamenti corretti da adottare per vivere il mare in sicurezza.

A seguire, il Comitato di Varazze della Croce Rossa Italiana proporrà una dimostrazione pratica sulle principali attività di prevenzione, illustrando le regole fondamentali per una balneazione sicura e le corrette procedure di primo soccorso da mettere in atto in caso di emergenza.

A concludere il pomeriggio sarà l’Associazione Dei dell’acqua, che realizzerà una simulazione di salvataggio in mare con l’impiego di un’unità cinofila, mostrando al pubblico le tecniche operative utilizzate negli interventi di soccorso acquatico.

«La cultura della sicurezza in acqua si coltiva attraverso piccoli gesti e abitudini quotidiane – dichiara il Sindaco Luigi Pierfederici –. Questo appuntamento in riva al mare nasce proprio per offrire ai cittadini e ai turisti un’occasione per conoscere meglio i comportamenti corretti da adottare. È un’opportunità per acquisire consapevolezza, toccando con mano il lavoro delle Associazioni e dei volontari che vigilano ogni giorno sulla nostra sicurezza e sulla salute dell’ecosistema marino.»

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

L’appuntamento del 24 luglio rappresenta inoltre l’avvio del calendario estivo di iniziative dedicate alla Bandiera Blu, che proseguirà con la tradizionale Settimana Blu, in programma dal 2 al 9 agosto 2026. Una settimana ricca di attività gratuite pensate per coinvolgere bambini, famiglie e appassionati del mare attraverso laboratori didattici in spiaggia, escursioni di snorkeling, una biciclettata naturalistica lungo il Lungomare Europa alla scoperta del Santuario Pelagos e una coinvolgente escape room sul tema marino dedicata ai più piccoli. Un programma che coniuga educazione ambientale, divertimento e scoperta del patrimonio naturale di Varazze, promuovendo una sempre maggiore consapevolezza del valore del mare e della sua tutela. Tutte le informazioni sul programma delle iniziative si trovano sul sito www.varazze.it e su www.comune.varazze.sv.it.