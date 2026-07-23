Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento: a Loano una giornata di esercitazioni e dimostrazioni

Loano. Anche nel 2026 il Comune di Loano ha scelto di aderire alla “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento”, l’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che segue la Risoluzione Onu dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

Lo slogan dell’iniziativa è “Uniti per invertire la rotta”. Per il terzo anno in Italia, tutti i 257 comuni Bandiera Blu hanno aderito alla campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” dedicando la giornata del 25 luglio alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.

A Loano l’iniziativa si terrà il 25 luglio alle 18 ai Bagni Lampara. Dopo l’inaugurazione dell’evento ed i saluti dell’amministrazione, si terrà un’esercitazione che simulerà il recupero di una persona in mare a nuoto a cura del comitato loanese della Croce Rossa Italiana con gli Opsa (Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua) della Cri, del Sib e del Consorzio Obiettivo Spiagge. Parteciperanno la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la Protezione Civile.

L’Opsa (Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua) della Croce Rossa Italiana è un volontario altamente formato per operare in mare, fiumi, laghi e durante le emergenze legate all’acqua. Si occupa di prevenzione, soccorso e salvataggio, collaborando con le altre componenti del sistema di protezione civile e dell’emergenza per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione.

Alla giornata parteciperanno anche: Monica Cirone, direttore dell’Area Sociosanitaria Locale 2 dell’Ats Liguria; Amatore Morando, direttore del Distretto Sanitario Finalese dell’Asl2 Savonese; Antonino Massone, direttore dell’Unità Spinale del Santa Corona di Pietra Ligure, che fa parte dell’Osservatorio Nazionale per lo Sviluppo di una Strategia di Prevenzione degli Annegamenti nelle Acque di Balneazione, istituito dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – e coordinato dal dottor Fulvio Ferrara.

L’Osservatorio ha compiti ampi e di grande rilevanza, tra cui: l’elaborazione di un Piano di Sicurezza Nazionale per la prevenzione degli annegamenti; la raccolta e ottimizzazione dei dati su annegamenti, incidenti da tuffi e quasi-annegamenti; lo sviluppo di un sistema informativo integrato (Portale Acque, cartellonistica, materiale divulgativo); la promozione di iniziative di educazione alla sicurezza, anche attraverso le scuole, i centri nuoto e altri stakeholder; la tutela della sicurezza in acque interne e piscine. Il dottor Massone, in particolare, coordina il gruppo di lavoro dedicato all’elaborazione delle linee guida per la prevenzione degli incidenti da tuffi (che esitano frequentemente in tetraplegia) e per la gestione del soccorso alla persona traumatizzata.

Intrattenimento musicale a cura di Vecchia Loano, che la stessa sera del 25 luglio sarà poi protagonista del CarnevaLoa Summer Edition 2026.