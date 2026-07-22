Pontinvrea. Questa mattina l’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana ha partecipato alla decima edizione della Mototerapia Nazionale, in corso a Pontinvrea. Presenti all’iniziativa anche i consiglieri regionali Alessandro Bozzano, Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza.

L’evento, ideato dal campione di freestyle motocross Vanni Oddera, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dedicati all’inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo bambini, ragazzi e famiglie in una giornata all’insegna della condivisione, della solidarietà e dell’abbattimento delle barriere. La manifestazione assume un significato ancora più importante alla luce della legge nazionale che riconosce e promuove la mototerapia quale terapia complementare, valorizzandone il contributo ai percorsi riabilitativi, al benessere psicofisico e all’inclusione delle persone con disabilità.

“Dieci anni di Mototerapia significano dieci anni di sorrisi, emozioni condivise e attenzione verso le persone più fragili – dichiara l’assessore Alessandro Piana –. Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco Matteo Camiciottoli, Vanni Oddera, ideatore di questa straordinaria manifestazione, e tutti i volontari, le associazioni e quanti ogni anno contribuiscono con passione alla sua riuscita. Questa manifestazione dimostra come sport, volontariato e solidarietà possano diventare strumenti straordinari di inclusione. È un messaggio di speranza e fiducia che mette al centro la persona e valorizza al tempo stesso il nostro entroterra, confermando Pontinvrea come punto di riferimento nazionale per i valori di accoglienza e comunità che riesce a trasmettere. Regione Liguria continuerà a sostenere iniziative come questa, capaci di non lasciare indietro nessuno”.

In serata, prima dello spettacolo di freestyle motocross, sarà presente anche la vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, che porterà il saluto istituzionale dell’amministrazione regionale.

“Essere presenti alla decima edizione della Giornata Nazionale della Mototerapia significa testimoniare il sostegno convinto dell’amministrazione regionale a un progetto che, anno dopo anno, ha saputo trasformare lo sport in uno straordinario strumento di inclusione, condivisione e speranza – commenta la vicepresidente Simona Ferro –. A Pontinvrea, grazie alla visione e all’impegno di Vanni Oddera, è nata una realtà che oggi rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale e dimostra come abbattere ogni barriera sia possibile quando istituzioni, volontari, associazioni e comunità lavorano insieme per un obiettivo comune. La mototerapia insegna che ogni persona deve poter vivere l’emozione dello sport senza limiti e senza esclusioni, valorizzando le proprie capacità e costruendo relazioni autentiche. Come Regione Liguria continueremo a sostenere iniziative che mettono al centro le persone, promuovono i valori educativi e sociali dello sport e contribuiscono a rendere il nostro territorio sempre più inclusivo, accogliente e capace di offrire opportunità a tutti”.

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A Pontinvrea torna la Giornata della Mototerapia Nazionale

Il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza: “Ci sono giorni in cui i motori emettono un suono meraviglioso, diventando il battito forte di una comunità che sceglie di non lasciare indietro nessuno. Pontinvrea torna a vivere la magia della mototerapia di Vanni Oddera con un evento immenso non solo nell’organizzazione. La Mototerapia Nazionale è un abbraccio che abbatte ogni barriera fisica e mentale per far posto al valore più grande: l’inclusione pura. La disabilità non è un limite da guardare da lontano, ma un mondo da accogliere con amore, impegno costante e braccia aperte, dove la libertà si misura nel sorriso di un bambino e nell’emozione condivisa di chi scopre che insieme si può volare alto. È la dimostrazione concreta che la vera forza sta nell’empatia, nel mettersi al servizio degli altri e nel trasformare la passione in una cura per l’anima”.

“Pontinvrea oggi celebra una giornata fatta di cuore, accoglienza autentica e un’energia capace di abbattere qualsiasi barriera. Girando per Pontinvrea, ho osservato i volti e i sorrisi di gratitudine di tutti. Ogni realtà, ogni specialità dedicata a questa giornata si fonde in armonia con lo show delle moto. Perché l’inclusione è anche questo: unire insieme tutte le abilità per creare una magia. Grazie Matteo Camiciottoli, e a tutti quelli che hanno lavorato con lui, per aver messo un paese intero a disposizione del Team. E, dal profondo del cuore, grazie Vanni: hai creato un meraviglioso mondo”.