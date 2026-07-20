Gestione piscina Zanelli, Amatori Nuoto: “Aspettiamo il via libera. Sarà la casa di tutti, pronti a collaborare con la Rari Nantes”

Savona. “La Piscina Zanelli si prepara a una nuova gestione, ma il nostro obiettivo principale rimane immutato: fare in modo che chiunque varchi la soglia dell’impianto – dai piccoli atleti alle campionesse olimpiche – si senta sempre a casa. L’esito della gara, che ci vede in posizione di vantaggio, è per noi un’opportunità di responsabilità. Vogliamo essere chiari sin da subito: la Rari Nantes ha scritto pagine di storia indimenticabili in questo impianto. Per noi, la continuità sportiva di questa realtà è una priorità. Il bando prevede spazi per l’attività agonistica e il nostro impegno è far sì che la Rari Nantes continui a vivere la Zanelli come il suo quartier generale, con la stessa passione e lo stesso orgoglio di sempre”. Lo scrive l’Amatori Nuoto Savona in un post sulla pagina Facebook in merito alla gestione della piscina Zanelli.

In questi giorni il Comune ufficializzerà il vincitore del bando per la gestione del polo natatorio per i prossimi 12 mesi: l’offerta dell’Amatori Nuoto ha ottenuto un punteggio più alto rispetto a quella presentata dalla RariNantes Savona.

“La nostra partecipazione alla gara – spiegano – ha avuto l’unico obiettivo di garantire un percorso chiaro, equo e strutturato per il futuro della piscina. Crediamo che la chiarezza delle regole sia la base migliore su cui costruire, e siamo pronti a sederci attorno a un tavolo per collaborare, affinché ogni atleta possa continuare a lavorare serenamente per i propri obiettivi, nazionali e internazionali. Vogliamo che la Zanelli torni a essere cuore pulsante di Savona, un luogo dove lo sport di alto livello, la fruizione amatoriale e i Savonesi che hanno investito tanti soldi in questo impianto convivano in armonia. Siamo pronti ad accogliere, supportare e dialogare. La nostra porta è aperta, perché il successo della Zanelli è il successo dello sport savonese”.

“Siamo indubbiamente molto felici, ma attendiamo ovviamente l’ufficialità da parte dell’Amministrazione Comunale. Abbiamo lavorato molto in questi mesi per presentare un progetto sostenibile sotto il profilo tecnico ed economico. Grazie al supporto del nostro legale, avv. Parodi, che ringrazio per il meticoloso lavoro svolto fin qui, abbiamo ottenuto la correzione del bando di gara che ha consentito anche a noi di formulare un’offerta chiara, solida, strutturata”.

“Dal punto di vista economico – proseguono – la differenza del solo 10% tra la nostra proposta e quella dell’altro offerente conferma che c’è spazio per risparmi da parte del Comune a favore della collettivita’: di fatto, entrambi, stiamo sostenendo di poter gestire la Zanelli garantendo risparmio al Comune senza necessità di emigrare altrove. Come abbiamo sempre detto, da parte nostra c’è sempre stata massima apertura verso una gestione dell’impianto funzionale che possa garantire una fruibilità a favore di tutta la comunità savonese”.

“Da parte nostra, la piscina Zanelli era e resterà sempre la casa pubblica dello sport natatorio di Savona: nuoto, nuoto artistico e pallanuoto sono e saranno sempre il motore pulsante dell’impianto. Si tratta di un impianto comunale molto valido e polifunzionale che poche città in Italia possono vantare. Siamo pronti e aspettiamo il via libera“, concludono dalla società.