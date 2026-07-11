Fusione Savona – Legino: ecco tutte le nuove cariche

Savona. La conferenza stampa di questa mattina ha portato a diverse novità di spessore del nuovo corso targato Savona e Legino, che hanno scelto di collaborare in un unico progetto sportivo. Tra queste c’è la definizione dell’organigramma ufficiale: il club ha reso note tutte le cariche assegnate, dai vertici societari fino alle leve più piccole del settore giovanile. Novità il comparto scouting, curato da Federico Signori, e la seconda squadra che giocherà in seconda categoria. Al coordinamento tecnico Gianluca Molinaro, alla guida della seconda squadra mister Alessio Bisio e della Juniores mister Massimiliano Ghione. Piero Carella, ex presidente del Legino, diventa il presidente onorario del club. Nella proprietà insieme al presidente Alain Milani e il vice presidente Adamo Agostino c’è Mirko Grasso, nominato anche managing director del club.
L’ORGANIGRAMMA COMPLETO
Nuova proprietà: A. Agostino, M. Grasso, A. Milani.
Nuova presidenza
Presidente onorario: P. Carella
Presidente: A. Milani
Vice presidente: A. Agostino
Managing Director: M. Grasso
Direzione e staff
Direttore sportivo: A. Barone
Segretario Generale: F. Pongiglione
Responsabile Relazioni Esterne Marketing: M. Principato
Organigramma Tecnico Prima Squadra
Allenatore: C. Sarpero
Vice allenatore e match analyst: L. Ninivaggi
Preparatore dei portieri: M. Laurino
Responsabile Area Performance: D. Costamagna
Responsabile Sanitario: L. Simonetti
Collaboratore Tecnico: M. Merica
Team Manager: A. Calopristi
Magazziniere: A. Incorvaia
Squadra B e Juniores
Coordinatore Area Tecnica Juniores e II squadra: G. Molinaro
Allenatore II Squadra: A. Bisio
Allenatore Juniores: M. Ghione
Preparatore dei portieri: A. Conti
Team Manager: L. Bizzarri
Dirigente accompagnatore: G. Gallotto
Settore Giovanile
Direzione e organizzazione: A. Delucis
Responsabile organizzativo: A. Antibo
Segretaria: S. Forzati
Coordinatore Dirigenti accompagnatori Attività Agonistica: L. Lazzarini
Coordinatore Dirigenti accompagnatori Attività di Base: S. Di Chiara
Area Tecnica
Coordinatore Tecnico Attività Agonistica: T. Glauda
Coordinatore Tecnico Attività di Base: A. Ficca
Coordinatore Tecnico Portieri: M. Laurini
Psicomotricista: R. Bracco
Allenatori Attività di Base
2021/2022: V Bracco, A. Monofillo e R. Covelli collaboratori
Piccoli Amici 2020: De Ceglie
Primi Calci 2019: Atzeni
Primi Calci 2018: C. Ravera e L. Marcone
Pulcini 2017: M. Vincenzi e A. Bonifacino
Pulcini 2016: A. Salis e D. Clerici, M. Masala e M. Longo collaboratori
Esordienti 2015: F. Signori e D. Lingua, C. Esposito collaboratore
Esordienti 2014: M. Guastamacchia, S. Dogliotti collaboratore
Allenatori Attività Agonistica
Giovanissimi Under 14: P. Ravera
Giovanissimi Under 15: S. Ravera
Allievi Under 16: T. Glauda
Allievi Under 17: C. Nola
Allenatori Portieri: C. Musso – R. Reverdito – R. Conti
Area Scouting curata da Federico Signori