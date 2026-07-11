Fusione Savona – Legino: ecco tutte le nuove cariche

Savona. La conferenza stampa di questa mattina ha portato a diverse novità di spessore del nuovo corso targato Savona e Legino, che hanno scelto di collaborare in un unico progetto sportivo. Tra queste c’è la definizione dell’organigramma ufficiale: il club ha reso note tutte le cariche assegnate, dai vertici societari fino alle leve più piccole del settore giovanile. Novità il comparto scouting, curato da Federico Signori, e la seconda squadra che giocherà in seconda categoria. Al coordinamento tecnico Gianluca Molinaro, alla guida della seconda squadra mister Alessio Bisio e della Juniores mister Massimiliano Ghione. Piero Carella, ex presidente del Legino, diventa il presidente onorario del club. Nella proprietà insieme al presidente Alain Milani e il vice presidente Adamo Agostino c’è Mirko Grasso, nominato anche managing director del club.

L’ORGANIGRAMMA COMPLETO

Nuova proprietà: A. Agostino, M. Grasso, A. Milani.

Nuova presidenza

Presidente onorario: P. Carella

Presidente: A. Milani

Vice presidente: A. Agostino

Managing Director: M. Grasso

Direzione e staff

Direttore sportivo: A. Barone

Segretario Generale: F. Pongiglione

Responsabile Relazioni Esterne Marketing: M. Principato

Organigramma Tecnico Prima Squadra

Allenatore: C. Sarpero

Vice allenatore e match analyst: L. Ninivaggi

Preparatore dei portieri: M. Laurino

Responsabile Area Performance: D. Costamagna

Responsabile Sanitario: L. Simonetti

Collaboratore Tecnico: M. Merica

Team Manager: A. Calopristi

Magazziniere: A. Incorvaia

Squadra B e Juniores

Coordinatore Area Tecnica Juniores e II squadra: G. Molinaro

Allenatore II Squadra: A. Bisio

Allenatore Juniores: M. Ghione

Preparatore dei portieri: A. Conti

Team Manager: L. Bizzarri

Dirigente accompagnatore: G. Gallotto

Settore Giovanile

Direzione e organizzazione: A. Delucis

Responsabile organizzativo: A. Antibo

Segretaria: S. Forzati

Coordinatore Dirigenti accompagnatori Attività Agonistica: L. Lazzarini

Coordinatore Dirigenti accompagnatori Attività di Base: S. Di Chiara

Area Tecnica

Coordinatore Tecnico Attività Agonistica: T. Glauda

Coordinatore Tecnico Attività di Base: A. Ficca

Coordinatore Tecnico Portieri: M. Laurini

Psicomotricista: R. Bracco

Allenatori Attività di Base

2021/2022: V Bracco, A. Monofillo e R. Covelli collaboratori

Piccoli Amici 2020: De Ceglie

Primi Calci 2019: Atzeni

Primi Calci 2018: C. Ravera e L. Marcone

Pulcini 2017: M. Vincenzi e A. Bonifacino

Pulcini 2016: A. Salis e D. Clerici, M. Masala e M. Longo collaboratori

Esordienti 2015: F. Signori e D. Lingua, C. Esposito collaboratore

Esordienti 2014: M. Guastamacchia, S. Dogliotti collaboratore

Allenatori Attività Agonistica

Giovanissimi Under 14: P. Ravera

Giovanissimi Under 15: S. Ravera

Allievi Under 16: T. Glauda

Allievi Under 17: C. Nola

Allenatori Portieri: C. Musso – R. Reverdito – R. Conti

Area Scouting curata da Federico Signori