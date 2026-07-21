Furti in gioielleria a Savona e in ferramenta ad Albisola, denunciate quattro persone

Savona. I Carabinieri denunciano quattro persone indagandole per il reato di furto aggravati in concorso a Savona e ad Albisola Superiore. Prosegue la capillare attività di controllo del territorio, in chiave di prevenzione e repressione degli illeciti, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio e ai reati di tipo predatorio.

Le indagini hanno preso avvio dopo due episodi di furti che si sono verificati lo scorso inverno in una gioielleria di Savona e in una ferramenta di Albisola Superiore. Nella circostanza, i quattro indagati, due uomini e due donne tra i 38 e i 64 anni delle province di Milano e Monza e Brianza, con precedenti specifici, erano entrati negli esercizi commerciali scelti come bersagli ed avevano operato secondo uno schema ben studiato e reiterato in entrambi gli episodi: alcuni di loro distraevano i titolari con richieste pretestuose, mentre gli altri si appropriavano, in un caso di alcuni gioielli, nell’altro di una busta contenente una somma di denaro, circa duemila euro.

In particolare, all’interno della gioielleria una coppia chiedeva di visionare alcuni gioielli manifestando interesse per acquistarli; contestualmente l’altra coppia accedeva al negozio chiedendo di visionare altri articoli e consentendo ai complici di appropriarsi dei gioielli poco prima esposti dal titolare e pronti per essere acquistati.

Presso la ferramenta di Albisola Superiore, una coppia effettuava un acquisto pagando con una banconota da 200 euro, per ottenere il resto al fine di individuare ove fossero custoditi i contanti.

Analogamente a quanto avvenuto in gioielleria, successivamente entrava l’altra coppia, che mostrava interesse a comprare alcuni articoli e consentiva ai complici di impossessarsi della busta contenente il denaro da cui era stata prelevata poco prima la somma di denaro consegnata come resto.

I Carabinieri della Compagnia di Savona hanno acquisito pertanto ore di registrazioni dei sistemi di video sorveglianza, non solo degli impianti degli esercizi commerciali coinvolti, ma anche delle videocamere comunali e di altri privati, negozi ed istituti bancari, al fine di ricostruire compiutamente le identità e i movimenti degli indagati all’interno dei negozi e nei loro spostamenti nei centri abitati.

Questa meticolosa attività investigativa ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare ed identificare le persone oggi indagate per il reato di furto aggravato in concorso.