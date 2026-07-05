Furgone in fiamme ad Alassio e boom di chiamate al 118 per l’abuso di alcol nel savonese

Provincia. Un furgone in fiamme nella notte ad Alassio e un lungo elenco di interventi per persone in stato di ebbrezza. È stato un fine settimana particolarmente intenso per i soccorsi del territorio, con 118 e pubbliche assistenze impegnati su più fronti nella notte tra sabato e domenica.

Intorno alle 3 di questa mattina, in via Pera ad Alassio, un furgone ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e un’autobotte, che hanno spento rapidamente le fiamme evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o alle abitazioni vicine. Per questo episodio, secondo quanto riferito, non si registrano feriti.

Ma quello di Alassio non è stato l’unico intervento del weekend.

Nel corso della notte il 118 e le pubbliche assistenze sono stati impegnati in numerosi interventi, soprattutto a seguito di molte richieste di soccorso per persone in evidente stato di ebbrezza alcolica. Una situazione che ha richiesto ripetuti interventi dei soccorritori in diverse località della provincia.