Fs Logistix si aggiudica il servizio di manovra ferroviaria nei porti di Savona e Vado Ligure

Savona/Vado Ligure. FS Logistix, attraverso Mercitalia Shunting & Terminal (MIST), si è aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria negli scali portuali di Savona e Vado Ligure. La concessione avrà una durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due.

L’aggiudicazione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale rappresenta un importante riconoscimento delle competenze industriali e operative sviluppate da MIST nella gestione dei servizi ferroviari e terminalistici ed è coerente con la strategia di FS Logistix e del Gruppo FS finalizzata a rafforzare l’integrazione tra porti, terminal e reti ferroviarie nazionali ed europee.

“Questa assegnazione rappresenta un risultato di grande valore per FS Logistix e conferma la capacità del Gruppo di offrire soluzioni logistiche integrate, efficienti e sostenibili – ha dichiarato Sabrina De Filippis, Ad di FS Logistix – I porti sono asset strategici per la competitività del Paese e la crescita del trasporto merci su ferro. Attraverso Mercitalia Shunting & Terminal mettiamo a disposizione competenze, tecnologie e modello industriale per favorire lo sviluppo dell’intermodalità e accompagnare la transizione verso una logistica sempre più connessa, resiliente e a basse emissioni.”

Il servizio prevede un modello integrato di gestione delle attività di manovra e trazione ferroviaria, un presidio operativo che con l’aumentare dei traffici potrà essere attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l’utilizzo di sistemi digitali per il monitoraggio e la gestione delle operazioni, nonché l’impiego di soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale, inclusi biocarburanti come l’HVO che riducono le emissioni di CO2 del 55%.

L’affidamento consentirà di contribuire ulteriormente allo sviluppo del trasporto merci ferroviario da e verso i porti di Savona e Vado Ligure, rafforzando la competitività dei collegamenti logistici e favorendo il trasferimento dei traffici dalla strada alla ferrovia, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e con il ruolo strategico dei porti quali nodi della catena logistica integrata.

Con questa aggiudicazione FS Logistix consolida ulteriormente il proprio ruolo di operatore logistico integrato a supporto dello sviluppo dell’intermodalità e della crescita sostenibile del sistema logistico nazionale ed europeo. Inoltre, Mercitalia Shunting & Terminal conferma la sua presenza strategica nel sistema portuale italiano, dove gestisce già la manovra in scali storici come La Spezia, Livorno, Ravenna e Brindisi, oltre ai nodi logistici come Milano, Novara, Marcianise, Padova, Mantova e Castelguelfo.