Fratelli d’Italia, sabato 25 luglio il congresso provinciale di Savona: Christian De Vecchi e Filippo Maria Noberasco candidati alla presidenza

Savona. Si svolgerà sabato 25 luglio il congresso provinciale di Fratelli d’Italia Savona, appuntamento dedicato al rinnovo degli organismi del partito a livello provinciale e al confronto tra gli iscritti.

I lavori si terranno presso la Sala di Nassiriya di Palazzo Nervi, in via Sormano 12 a Savona. La giornata prenderà il via alle 8.30 con il dibattito congressuale, che proseguirà fino alle 11.30 e comprenderà gli interventi istituzionali, la presentazione dei documenti programmatici, gli interventi dei candidati e il confronto tra gli iscritti.

Dalle 11.30 alle 22 si svolgeranno invece le operazioni di voto, che saranno organizzate in due seggi. Il seggio 1 sarà allestito nella Sala di Nassiriya di Savona, mentre il seggio 2 sarà ospitato ad Albenga, in Vico Piazza San Francesco 13, per consentire agli iscritti del territorio di partecipare alle votazioni.

A Savona voteranno i comuni di: Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Noli, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio.

Ad Albenga voteranno i comuni di: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villanova d’Albenga, Zuccarello.

Il congresso rappresenterà un momento di confronto interno al partito e di definizione delle linee programmatiche, oltre che l’occasione per l’elezione dei nuovi organismi provinciali.

Due i candidati in lizza per il ruolo di presidente provinciale del partito: Christian De Vecchi e Filippo Marino Noberasco.

Nel presentare la propria candidatura, De Vecchi ha sottolineato: “Il ‘coordinamento provinciale’, di cui ci preme esaltare la sua collegialità e coralità, ancora prima che il ‘coordinatore provinciale’, che ne è la sintesi rappresentativa unitaria, dovrà assumere la funzione di cerniera politica, tra le esigenze espresse sul territorio dagli amministratori locali eletti (FDI); dalla coralità dei circoli cittadini, regolarmente costituiti e rappresentati dai loro presidenti; con le linee d’indirizzo politiche attuate dal partito a livello regionale, nazionale, europeo. La sua è una funzione anche di perfezionamento delle relazioni umane, amministrative, politiche, tra gli eletti a cariche legislative comunali, regionali e nazionali in ogni loro ordine e grado, in primis con le ‘basi’ associative e successivamente con le sfumature economico sociali delle peculiarità territoriali. Un luogo di sintesi. Un contenitore dotato di una struttura localmente organizzata che sia consapevole ed in capacità operativa di dare delle risposte alle istanze territoriali degli eletti di FDI in particolar modo nei 69 Comuni della nostra provincia, per non farli mai sentire isolati e fuori luogo dal contesto istituzionale che frequentano, anche nelle dimensioni vaste dell’ente di secondo grado provinciale, oggi gestore degli ATO erogatori dei servizi essenziali: idrico-fognario; rifiuti urbani; trasporto pubblico; formazione scolastica superiore; servizi sociali associati”.

Fa eco Marino: “Mi presento a questo congresso con la responsabilità e l’orgoglio di chi ha vissuto dall’interno la crescita di Fratelli d’Italia a Savona, come commissario cittadino, e con la consapevolezza altrettanto chiara delle difficoltà che il partito ha attraversato localmente nell’ultimo triennio. Non intendo usare questa relazione per rivangare polemiche passate, ma per proporre agli iscritti un metodo e un progetto concreto: fare di Fratelli d’Italia il partito più radicato, più presente e più credibile in ogni angolo della nostra provincia, dal capoluogo all’ultimo comune dell’entroterra. Il congresso provinciale di Savona non deve limitarsi a scegliere un nome. Deve scegliere un metodo di lavoro per i prossimi tre anni: un triennio nel quale il partito sarà chiamato a misurarsi su appuntamenti elettorali ravvicinati e decisivi. Sottopongo quindi agli iscritti non soltanto la mia candidatura, ma un progetto organizzativo e politico che ha un solo obiettivo: portare Fratelli d’Italia a vincere, Comune per Comune, a partire dalle comunali del 2027”.

“Non chiedo il vostro sostegno per occupare una casella nell’organigramma del partito, ma per guidare un progetto di squadra che restituisca a Fratelli d’Italia, in tutta la provincia di Savona, la forza organizzativa che merita il primo partito italiano. Un partito presente sul territorio, capace di ascoltare prima di parlare e di amministrare con competenza i Comuni che gli elettori vorranno affidarci. È questo il metodo che propongo agli iscritti del nostro Partito, con la determinazione di chi conosce il territorio savonese e con l’umiltà di chi sa che questo obiettivo si raggiunge solo insieme”.