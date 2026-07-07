Francia-Marocco, l’appello della comunità dei Mussulmani di Albenga: “In caso di vittoria festa sì ma nel rispetto delle regole”

Albenga. “In occasione della partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo in programma giovedì 9 luglio, rivolgiamo un cordiale saluto alla comunità marocchina, augurando a tutti di poter vivere questo importante appuntamento sportivo con entusiasmo, serenità e spirito di condivisione”. Lo fa sapere, in una nota, la Fondazione della Comunità dei Mussulmani di Albenga.

“Lo sport rappresenta un momento di unione e di festa, ma è fondamentale che ogni eventuale manifestazione di gioia avvenga nel pieno rispetto delle leggi, delle persone e della tranquillità della collettività – spiegano -. Si invitano pertanto tutti i cittadini a evitare comportamenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, creare problemi alla circolazione stradale o compromettere la sicurezza. In particolare, si raccomanda di non occupare la sede stradale, di non utilizzare in modo improprio i clacson e di rispettare gli orari e le norme vigenti”.

“La collaborazione di ciascuno è essenziale affinché questa occasione di festa possa svolgersi in un clima di rispetto reciproco, responsabilità e civile convivenza. Confidiamo nel senso civico di tutti e ringraziamo anticipatamente la comunità marocchina per la disponibilità e la collaborazione. Auguriamo una buona partita a tutti. E Forza Marocco”, concludono.