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Nuovi ruoli

Forza Italia, Vaccarezza nominato vice segretario regionale e capogruppo in consiglio: “Usciamo dal congresso più uniti e determinati”

Il congresso regionale rilancia Forza Italia: "Pronti a dare alla Liguria stabilità e visione"

Generico luglio 2026

Genova/Savona. “Si è da poco concluso il Congresso Regionale di Forza Italia, un momento di partecipazione, confronto e amicizia, che segna l’inizio di una nuova, importante pagina politica per la nostra regione. Nei dibattiti emersi questa mattina una cosa emerge: la centralità del nostro movimento. Forza Italia si consolida come il vero perno moderato, liberale e responsabile della coalizione di centrodestra, pronto a recepire le istanze del territorio e a tradurle in azione di governo”. Queste le parole di Angelo Vaccarezza nominato vice segretario regionale e capogruppo in consiglio regionale

“Usciamo da questo Congresso più uniti, forti e determinati che mai, pronti a dare alla Liguria la stabilità e la visione di futuro che merita. Voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni e un grande augurio di buon lavoro a Carlo Bagnasco, eletto segretario Regionale – aggiunge -. Al suo fianco, con profondo orgoglio e un assoluto senso di responsabilità, ci sarò io: sono stato infatti nominato vice segretario Regionale. A questa responsabilità politica si aggiunge per me un’altra gioia immensa e un motivo di profondo orgoglio: sono stato nominato capogruppo di Forza Italia in Regione. È un attestato di stima che mi riempie di entusiasmo e che affronterò con il massimo impegno, portando la voce e i valori dei nostri elettori direttamente nel cuore dell’istituzione regionale” .
“Alla luce delle sfide cruciali che la cronaca di oggi ci mette davanti — dalla gestione strategica dei fondi europei alla necessità di accelerare sui cantieri e sulle grandi infrastrutture nodali per lo sviluppo economico — il nostro posizionamento è chiaro. Sia sul territorio che tra i banchi del Consiglio Regionale, saremo in prima fila per il futuro della Liguria. Un grazie di cuore va a tutti i militanti, ai segretari territoriali, ai colleghi consiglieri e assessori regionali, agli Onorevoli Roberto Bagnasco, Letizia Moratti e e Massimiliano Salini e a chiunque, ogni giorno, spende il proprio tempo credendo fermamente nei nostri valori”, aggiunge.
Il nostro obiettivo resta lo stesso di sempre, ma oggi con una spinta, una forza istituzionale e una maturità nuove: dare risposte concrete, valorizzare ogni singolo comune della nostra splendida terra e far battere forte, ovunque, il cuore azzurro della Liguria. Gli ultimi due ringraziamenti vanno al vicesegretario Nazionale di Forza Italia Alberto Cirio e al presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola. Alberto e Claudio sono stati determinanti per costruire la squadra e serrare le fila perché questa giornata fosse il primo passo di un lungo nuovo cammino”, conclude Vaccarezza.
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