Formazione, in Regione tavolo di confronto con i sindacati. Bucci: “Pronti a promuovere incontro con imprese e fare punto su domanda e offerta”

Liguria. Si è svolto oggi il tavolo di confronto tra Regione Liguria e i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil sul tema della formazione del lavoro. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la vicepresidente con delega alla Formazione Simona Ferro, l’assessore ai Rapporti con le organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, oltre a Maurizio Calà, segretario generale CGIL Liguria, Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria, e Riccardo Serri, segretario generale UIL Liguria.

Nel corso dell’incontro sono state ripercorse le misure messe in campo da Regione per promuovere la formazione e il reinserimento professionale; i rappresentanti dei sindacati hanno portato al tavolo le esigenze del mondo del lavoro. Tra le priorità individuate vi è il rafforzamento dell’adeguamento tra domanda e offerta di lavoro, attraverso un migliore allineamento tra le esigenze del mercato e i profili professionali disponibili.

“Il confronto di oggi con i sindacati è stato utilissimo per fare il punto sulla formazione professionale – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. È necessario promuovere investimenti nella formazione, coordinati con le organizzazioni sindacali e gli enti datoriali, per individuare con precisione i fabbisogni delle imprese sia in termini di competenze richieste sia di numero di assunzioni previste. In quest’ottica, Regione può giocare un ruolo propositivo: siamo pronti ad organizzare, entro la fine di settembre, una riunione con le organizzazioni datoriali e le parti sindacali finalizzata a condividere le esigenze emerse e definire strategie comuni per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.