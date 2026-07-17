Folgorato al luna park di Spotorno, dopo la tragedia a Savona scattano i controlli sulle attrazioni

Savona. La tragedia di Spotorno accende i riflettori sul tema della sicurezza nei luna park. Mentre la Procura è al lavoro per chiarire la dinamica ed effettuare i controlli sulle autorizzazioni e sulla corretta installazione delle attrazioni, alcuni Comuni si sono attivati per avviare le verifiche.

E’ questo il caso di Savona dove, già questa mattina, sono stati disposti i controlli svolti dalla polizia locale per accertare che le varie attrazioni presenti nel luna park abbiano le necessarie autorizzazioni ministeriali e del Comune.

Secondo quanto ricostruito sulla tragedia che ha coinvolto il 15enne di Saronno, in vacanza a Spotorno, l’acqua (dopo un forte acquazzone) sarebbe entrata in contatto con la centralina dell’impianto. Il ragazzo, per calciare il pallone, si sarebbe tolto una scarpa e avrebbe tirato a piedi nudi, sfiorando una parte della struttura e rimanendo folgorato.

Dal Comune di Savona precisano anche che “le varie attrazioni vengono installate solo a fronte di adeguate certificazioni teniche“.

Invece, i Comuni di Andora e Loano, contattati dalla nostra redazione, spiegano che “al momento non sono previsti controlli straordinari” perché – fa sapere il Comune di Loano – “le procedure ordinarie di verifica sono già applicate con rigore e non sono emerse situazioni che ne rendano necessaria l’adozione. Continueremo comunque a mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza, che resta una priorità assoluta”.