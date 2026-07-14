Fiume Bormida e innalzamento anomalo, Tirreno Power: “Centrale idroelettrica estranea al fenomeno”

Bormida. Tirreno Power chiarisce in merito all’esposto presentato da Rete Liguria in merito alla situazione del fiume Bormida e alla presunta presenza di una schiuma anomala con l’aumento della portata del corso d’acqua.

“L’acqua prelevata dalla Bormida di Millesimo confluisce nel Bormida di Spigno attraverso un canale artificiale, in corrispondenza dello sbarramento omonimo” precisa Tirreno Power.

“L’acqua viene turbinata presso la Centrale di Cairo Montenotte per produrre energia elettrica e viene restituita nella Bormida di Spigno senza subire alcun trattamento né alterazione. La stessa acqua, a valle della derivazione, confluisce nel Bormida di Millesimo dove non è stato rilevato alcun fenomeno”.

“La moria di pesci è stata segnalata a maggio da Tirreno Power agli uffici regionali e al Servizio caccia e pesca. ARPAL Liguria è intervenuta, ha effettuato il sopralluogo e il campionamento delle acque del fiume e redatto un verbale” conclude Tirreno Power.