Finale, sorpreso con la cocaina tenta la fuga e si getta in mare: salvato e denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Finale L. Era circa mezzanotte di domenica 12 luglio, quando gli agenti hanno sorpreso D.S., ventisettenne cittadino marocchino, a cedere sostanza stupefacente lungo la scalinata che sale verso Castelfranco.

Alla vista della polizia locale, l’uomo ha tentato di allontanrsi velocemente fino a raggiungere il lungomare e, quindi, la spiaggia: vistosi braccato si è allora gettato in acqua, pur non sapendo nuotare. A quaesto punto gli agenti in servizio hanno dovuto improvvisarsi bagnini, gettandosi a loro volta in mare per riportare a riva lo straniero.

Nelle fasi concitate della fuga, gli agenti hanno notato il pusher ingerire i piccoli involucri di sostanza che aveva con sè e poco dopo il “recupero” il ventisettenne ha iniziato ad accusare malori diffusi, ragione per la quale è stato scortato presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona, dove ha ricevuto assistenza medica per intossicazione da cocaina.

Superata l’emergenza sanitaria, d’intesa con il magistrato di turno, il 27enne è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle norme in materia di immigrazione, in quanto irregolare sul territorio italiano.