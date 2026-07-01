Finale Outdoor Region, ripristinata la strada del Giogo di Giustenice

Giustenice/Bardineto. Si sono conclusi nelle scorse settimane gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al ripristino delle condizioni di percorribilità della strada sterrata che, dal termine della viabilità asfaltata nel Comune di Giustenice, conduce al Giogo per poi proseguire verso il Comune di Bardineto.

L’intervento ha interessato uno dei principali collegamenti tra la costa e l’entroterra della Finale Outdoor Region, particolarmente frequentato da escursionisti, biker, operatori outdoor e utenti che scelgono di scoprire l’entroterra.

I lavori sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati e finanziati dal Comune di Giustenice, dal Comune di Pietra Ligure, dal Comune di Loano e dal Consorzio FOR – Finale Outdoor Region. Il contributo del Consorzio è stato possibile grazie ai proventi della For You Card, il progetto che coinvolge operatori turistici, attività commerciali e visitatori nella manutenzione del territorio. Attraverso questo strumento, infatti, gli operatori aderenti destinano una quota dei propri ricavi a interventi di cura, manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture outdoor della Finale Outdoor Region.

L’intervento si collega inoltre alle opere di manutenzione recentemente realizzate dal Comune di Bardineto sul versante opposto della stessa viabilità, consentendo così di migliorare in maniera organica la percorribilità dell’intero collegamento tra costa ed entroterra.

La strada rappresenta infatti un’infrastruttura strategica per la fruizione outdoor del comprensorio e costituisce un importante elemento di collegamento per numerosi itinerari escursionistici, cicloturistici e gravel, segmenti turistici sui quali la Finale Outdoor Region sta investendo con crescente attenzione.

L’obiettivo condiviso è quello di garantire una migliore accessibilità e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti, valorizzando al tempo stesso un’area di grande pregio naturalistico e paesaggistico che rappresenta una risorsa fondamentale per l’offerta turistica dell’entroterra.

Mauro Boetto, sindaco di Giustenice ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti di questo intervento, che rappresenta un bellissimo esempio di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati a beneficio dell’intero territorio. Come amministrazione abbiamo creduto fin dall’inizio nell’importanza di valorizzare quest’area e di renderla sempre più fruibile in sicurezza attraverso la rete delle strade bianche e dei percorsi outdoor. Questo lavoro non è importante soltanto per i biker, ma per tutti coloro che frequentano il nostro entroterra praticando attività all’aria aperta: escursionisti, cicloturisti, appassionati di gravel e semplici amanti della natura. Lo consideriamo l’inizio di un percorso virtuoso che auspichiamo possa proseguire anche in futuro. I nostri comuni sono realtà di dimensioni contenute ma con territori molto estesi da gestire; per questo la collaborazione tra amministrazioni, operatori e associazioni diventa fondamentale per riuscire a mantenere e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. A nome dell’Amministrazione comunale e dei cittadini di Giustenice desidero quindi ringraziare tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento.”

Luca Lettieri, sindaco di Loano: “La manutenzione della strada del Giogo rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati possa produrre risultati tangibili per il territorio. Come Comune di Loano abbiamo scelto di partecipare a questo intervento perché crediamo fortemente nel valore dell’entroterra e nella necessità di rafforzare i collegamenti tra la costa e le nostre vallate. Oggi il turismo non si esaurisce più soltanto lungo il litorale: sempre più persone scelgono la nostra destinazione per vivere esperienze all’aria aperta. Investire nella percorribilità e nella sicurezza di queste infrastrutture significa sostenere un modello di sviluppo turistico sostenibile, capace di generare benefici diffusi per tutto il comprensorio. Questo intervento dimostra inoltre come la Finale Outdoor Region sia una realtà concreta, nella quale amministrazioni, operatori economici e associazioni lavorano insieme per valorizzare un patrimonio naturale straordinario. La strada del Giogo non è soltanto un collegamento viario: è un ponte tra mare ed entroterra, tra comunità diverse ma unite dalla volontà di costruire opportunità di crescita e sviluppo per il territorio.Ringrazio il Comune di Giustenice, il Comune di Pietra Ligure, il Comune di Bardineto, il Consorzio Finale Outdoor Region e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento. Quando si fa squadra, i risultati arrivano e il territorio ne trae beneficio.”

“Il completamento dei lavori di manutenzione della Strada del Giogo rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo dell’entroterra, in continuità con i progetti già avviati in tema di turismo esperienziale e inclusivo. Migliorare l’accessibilità e la sicurezza di questo collegamento significa valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio, favorire la pratica delle attività outdoor e ampliare le opportunità di fruizione per un pubblico sempre più ampio. Un intervento che rafforza l’attrattività dell’area e sostiene una crescita sostenibile, capace di generare benefici per le comunità locali e per l’intero territorio.”, commentano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo e allo sviluppo delle strategie outdoor Daniele Rembado.