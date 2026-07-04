Finale Ligure, vende droga nelle vie del centro e cerca di sottrarsi al controllo: arrestato dalla Polizia Locale

Finale Ligure. Come ogni sera gli agenti pattugliavano il centro città, anche con personale in borghese, per contenere possibili eccessi della movida nel fine settimana; nell’occasione si sono accorti di uno “scambio” nella centralissima via Roma, alle spalle di piazza Vittorio Emanuele II.

Immediato l’intervento grazie al quale gli agenti hanno fermato inizialmente l’acquirente, recuperando l’involucro appena passato di mano, contenente otto dosi di cocaina già confezionate.

Poco dopo una seconda pattuglia ha intercettato e arrestato anche il pusher, F.B. marocchino venticinquenne, già noto per precedenti della medesima natura.

Accompagnato presso il Comando di Via Ghiglieri, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze e a minacciare gli uomini della polizia locale, procurandosi anche alcune escoriazioni medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona. Riportata la calma, il soggetto è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e nella mattinata odierna è stato processato per direttissima, con rinvio dell’udienza per i termini chiesti dalla difesa e applicazione del divieto di dimora in provincia di Savona.

L’acquirente, cittadino egiziano residente nel milanese, è stato invece segnalato alla Prefettura, per l’applicazione delle misure di natura amministrativa previste dall’art. 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.

Sempre durante la settimana la Polizia Locale di Finale ha denunciato due persone, un italiano residente Milano e un cittadino di El Salvador senza fissa dimora, con molti precedenti per reati contro il patrimonio, per furto di una moto e di due caschi, sottratti forzando i bauletti di altri motocicli in sosta; inoltre addosso all’italiano sono stati rinvenuti oggetti da scasso che sono stati sequestrati.