Finale Ligure, Vaccarezza (FI): “Cresce la famiglia di Forza Italia: diamo il benvenuto a Guido Viglietti, Gianfranco Pons e Vittorio Bartoli”

Savona. Ieri mattina il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza ha incontrato “tre figure di spicco che hanno deciso di sposare il nostro progetto, concludendo la loro esperienza all’interno di Noi Moderati per entrare a far parte della famiglia di Forza Italia. Si tratta di Guido Viglietti, Gianfranco Pons e l’ingegner Vittorio Bartoli”.

“Guido Viglietti è una figura di assoluto rilievo a Finale Ligure, storicamente noto per essere stato per ben 21 anni un vero e proprio punto di riferimento del turismo e dell’intrattenimento di qualità della Riviera durante il suo periodo d’oro. Oggi mette la sua esperienza e la sua sensibilità al servizio della comunità come stimato referente locale per la Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti del Malato. Gianfranco Pons, nome storico del tessuto commerciale e sociale finalese, ha legato a lungo il suo nome alla storica profumeria situata nel cuore di Finale Ligure. Un’attività d’eccellenza che dal 1962 è stata un punto di riferimento assoluto per il territorio, sinonimo di tradizione, professionalità e profondo legame con la città. Vittorio Bartoli, ingegnere meccanico e imprenditore genovese, ha alle spalle un solido percorso politico all’interno dell’area liberale e moderata. Già membro del direttivo del Partito Liberale e successivamente del Nuovo Centro Destra, ha proseguito il suo impegno in Noi Moderati”.

“Come ho avuto modo di sottolineare durante il congresso regionale dello scorso 4 luglio, si respira una grande e crescente attenzione nei confronti di questa nuova fase di Forza Italia. Oggi raccogliamo i frutti di questo entusiasmo. Anche il segretario provinciale Luigi Pignocca ha voluto esprimere la sua massima soddisfazione per questo passo importante: ‘Sono molto, molto felice di questo ingresso. Viglietti, Pons e Bartoli rappresentano una pagina importante e autorevole della storia e del tessuto locale di Finale Ligure. Questa è solo la prima pagina di un lungo e straordinario libro che scriveremo insieme'”.

“A Guido, Gianfranco e Vittorio va il mio più caloroso benvenuto. Il viaggio è appena iniziato”.