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"gusto&soccorso"

Finale Ligure, torna la Sagra della Croce Bianca: tre serate tra buon cibo e solidarietà con “Soccorriamo & Friggiamo”

L'evento si terrà nei giorni 7, 8 e 9 agosto, a partire dalle ore 18:45, in piazza Donatori di Sangue

sagra croce bianca finale
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Finale Ligure. Unisce la tradizione gastronomica ligure a un fine benefico fondamentale per la comunità locale. Ecco la sagra “Soccorriamo & Friggiamo: il gusto che sostiene il Soccorso!”, l’iniziativa benefica organizzata dalla Croce Bianca di Finale Ligure.

L’evento si terrà nei giorni 7, 8 e 9 agosto, a partire dalle ore 18:45, in piazza Donatori di Sangue.

Durante le tre serate proporremo fritture di pesce (totani, acciughe, gamberi), salsiccia alla piastra, hamburger, patate fritte e molto altro.

“L’intero ricavato andrà a sostenere le attività e i servizi di soccorso della nostra associazione sul territorio” affermano dalla pubblica assistenza finalese.

“Un’occasione per fare del bene: partecipare alla sagra non significa solo passare una serata in compagnia e gustare ottimi piatti, ma anche e soprattutto sostenere le attività e i servizi quotidiani della Croce Bianca di Finale Ligure.

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