Finale Ligure, Guzzi: “Sporcizia, disagio, cantieri e tanta confusione: a Marina situazione ai limiti dell’indecenza”

Finale Ligure. “In questi oltre due anni di governo della città abbiamo compreso che l’attuale amministrazione non brilla né di capacità organizzativa né di visione di ampio respiro di medio-lungo termine, con cantieri disorganizzati che vengono installati e rimossi senza un’adeguata programmazione né tantomeno di un adeguata informazione”. Il consigliere comunale Andre Guzzi va all’attacco dell’amministrazione del sindaco Angelo Berlangieri.

“Dopo le ormai già note barzellette di Capo San Donato (frana gestita senza un filo logico di cui ancora poco sappiamo), della passerella San Donato (che dopo un semestre di delirio ci ritroveremo tra un paio di mesi), di salita del Grillo con mancato semaforo ma anarchia nei sensi di marcia (su un cantiere costoso e chissà se realmente necessario), il restauro di Porta Reale che è nuovamente in corso dopo l’inaugurazione del mese scorso, ecco che a metà luglio abbiamo l’installazione del locale di servizio per i grandi eventi. Provvisorio e maledettamente antiestetico per due anni (segnalato più volte dalla minoranza) oggi ci rendiamo conto che a metà luglio occorre averlo definitivo”.

“Un cantiere in piena Piazza dei cannoni a metà stagione estiva. E questo week-end la sporcizia che regna sovrana ormai da due anni ha raggiunto il suo apice con un post mercato lasciato in balia di cartoni, spazzatura di vario tipo dove i molti turisti son stati costretti a fare lo slalom. Recuperare un mercato perso a febbraio in pieno luglio è già una scelta azzardata, ma non organizzarsi per gestire i disagi prima, durante e dopo l’evento è pura follia. Le attività del centro di Marina ci segnalano forte malcontento e disagio diffuso, da nostra parte continuiamo a suggerire all’amministrazione di calarsi concretamente nei reali problemi della città e gestirli. Parecchie cose, forse troppe, non stanno funzionando” conclude Guzzi.