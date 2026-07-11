Finale Ligure celebra la Notte Bianca con Irene Grandi: al via la rassegna “Finale Summer”

Finale Ligure. Una città in festa dal mattino fino a notte fonda per celebrare l’estate: mercoledì 15 luglio torna la Notte Bianca promossa dal Comune di Finale Ligure, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che trasformerà le vie e le piazze del centro di Finalmarina in un grande palcoscenico a cielo aperto tra shopping, musica, spettacoli e gastronomia.

La giornata inizierà già dalle ore 10 con negozi aperti, saldi e offerte speciali nei banchi allestiti all’esterno degli esercizi commerciali, mentre dalle 18 il centro storico si animerà con street food, a cura delle attività di ristorazione, e intrattenimento musicale per tutti i gusti. Dalle 20.45 la musica dal vivo accompagnerà infatti il pubblico tra ritmi latinoamericani con Oasi Latina in via Colombo e il rock dei Godzilla WTTD in via Bolla.

Fulcro della Notte Bianca sarà Piazza Vittorio Emanuele II, dove intorno alle 22 si svolgerà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu, che da 19 anni ininterrottamente premia Finale Ligure come località balneare eccellente per qualità delle acque, servizi, sicurezza e sostenibilità ambientale.

Il momento clou della serata sarà poi alle 22.30 con il concerto di Irene Grandi, con il tour Fiera di Me, che inaugura ufficialmente la rassegna estiva Finale Summer.

Artista tra le più amate del panorama musicale italiano, Irene Grandi porterà a Finale Ligure uno spettacolo che ripercorre oltre trent’anni di carriera, intrecciando i grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni con le sonorità e i brani del suo ultimo album Oro e Rosa, realizzato con la collaborazione di Carmen Consoli, Stewart Copeland e Francesco Bianconi. Sul palco sarà affiancata da una band di cinque musicisti, per un live coinvolgente che alterna hit senza tempo, gemme meno conosciute del suo repertorio e nuove canzoni, mantenendo intatta l’energia e la presenza scenica che da sempre caratterizzano i suoi concerti. Il titolo del tour, Fiera di Me, racconta il momento artistico e personale della cantante: uno spettacolo che guarda al presente senza dimenticare il passato, restituendo al pubblico tutta la forza interpretativa e l’autenticità che hanno reso Irene Grandi una delle voci più riconoscibili della musica italiana.

Il concerto di Irene Grandi è il primo appuntamento di Finale Summer, la nuova rassegna promossa dal Comune di Finale Ligure e organizzata dall’Associazione Corelli con la direzione artistica di Fabio Rinaudo, che offrirà al pubblico quattro serate dedicate a linguaggi diversi con grandi ospiti di richiamo nazionale. Dopo l’apertura in musica affidata a Irene Grandi, il calendario proseguirà il 30 luglio con l’energia dei Patagarri, il 4 agosto con il divulgatore scientifico Mario Tozzi, ospite dell’incontro 50 sfumature di Sapiens, e l’11 agosto con il Di Marco Show del comico e musicista Andrea Di Marco.

“Dopo alcuni anni, abbiamo voluto riportare la Notte Bianca a Finale Ligure per rispondere a una richiesta che arrivava con forza dalla città: un’occasione di festa capace di coinvolgere residenti, operatori e visitatori per tutta la giornata, valorizzando il nostro centro e la sua vivacità. La risposta è stata estremamente positiva: i commercianti hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e i pubblici esercizi contribuiranno ad arricchire ulteriormente l’offerta della serata con la proposta di street food.” dichiara Maura Firpo, vicesindaco e assessore al turismo di Finale Ligure. “È proprio questa partecipazione corale a rendere la Notte Bianca un appuntamento speciale. Quest’anno, inoltre, la festa coincide con l’avvio di Finale Summer, una nuova rassegna che porterà a Finale Ligure artisti e protagonisti di rilievo nazionale, impreziosendo il calendario estivo della città”.

Con la Notte Bianca entra quindi nel vivo il programma “Summer Vibes”, un calendario ricco di eventi, spettacoli ed esperienze, che conferma Finale Ligure come una destinazione capace di un’offerta completa, che va dal mare alla cultura, dalla cultura all’outdoor.

Il calendario completo degli eventi e il catalogo delle esperienze sono disponibili online su Visit Finale Ligure www.visitfinaleligure.it.