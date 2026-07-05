La bandiera della Palestina domina ancora il promontorio della Caprazoppa, Simonetti (AVS): “È il grido di tutti i finalesi contro il genocidio palestinese”

Finale Ligure. Continua a catturare lo sguardo di chi alza gli occhi verso il promontorio della Caprazoppa, a Finale Ligure, il grande pannello delle telecomunicazioni colorato con i simboli della Palestina. Un’immagine che ormai da alcuni giorni è ben visibile e che torna a far discutere.

Non è la prima volta che accade: nei mesi scorsi la struttura era già stata ridipinta e poi riportata al suo aspetto originale. La situazione si è ripresentata e da circa una settimana, anche oggi (domenica 5 luglio), il vessillo palestinese resta ancora visibile.

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La vicenda divide l’opinione pubblica. C’è chi la interpreta come un segnale di solidarietà verso il popolo palestinese e chi invece la considera un intervento non autorizzato su una struttura privata.

Sulla questione interviene anche Simona Simonetti, consigliere comunale di minoranza di Finale di AVS, che dichiara: “La bandiera della Palestina dipinta per la seconda volta sul ripetitore (non in uso) della Caprazoppa rappresenta il grido di tutti i finalesi contro il genocidio palestinese. Un atto di ribellione ad un’ingiustizia che anche se avviene lontano nello spazio non vogliamo ignorare”.

Al momento resta ancora sconosciuta l’identità degli autori del gesto.