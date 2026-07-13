Finale, cedimento del sottofondo stradale: chiusa temporaneamente via Unità d’Italia, intervento anche in via San Pietro

A Finale Ligure via Unità d’Italia è stata temporaneamente chiusa al traffico a seguito di un cedimento del sottofondo stradale. Le verifiche tecniche effettuate hanno individuato due cause concomitanti: la rottura di un dissabbiatore di proprietà privata, che ha provocato il dilavamento del terreno, e la mancanza di una porzione della spalla del canale di raccolta delle acque meteoriche.

L’amministrazione comunale ha attivato immediatamente gli interventi necessari, coinvolgendo il Consorzio competente, l’amministratore condominiale e la ditta incaricata della manutenzione: “I lavori di ripristino sono già in corso con l’obiettivo di riaprire la strada nel più breve tempo possibile” afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

Parallelamente sono in corso interventi anche in Via San Pietro, dove è stato riscontrato un vuoto sotto la sede stradale: “In questo caso il Comune sta operando in collaborazione con il soggetto privato interessato per risolvere la criticità e garantire la sicurezza della viabilità” aggiunge Folco.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e la gestione della circolazione in condizioni di sicurezza, nell’area sono stati temporaneamente chiusi alcuni parcheggi e adottate modifiche alla viabilità.

“L’amministrazione riconosce i disagi causati dagli interventi, particolarmente rilevanti in un periodo di intenso afflusso, sottolineando tuttavia come le opere siano indispensabili per ripristinare la sicurezza e la piena funzionalità delle infrastrutture stradali2 conclude l’assessore finalese.