Festival Internazionale Live di Loano 2026: l’11 luglio il Gran Galà con l’esibizione dei finalisti

Loano. A Loano è tutto pronto per la serata finale della quarta edizione del Festival Internazionale Live di Loano (più semplicemente Fil), la manifestazione di solidale/spettacolare che si propone di affiancare l’Asd Basket Loano Garassini e Bastapoco odv.

Il Festival Internazionale Live di Loano è un contest per i giovani talenti della danza e del canto: dopo il successo delle scorse edizioni, il Fil ritorna per supportare i giovani artisti e le associazioni benefiche del territorio, offrendo nel contempo un grande spettacolo per il pubblico. Le selezioni in primavera ed il Gran Galà Live estivo sono caratterizzati da un grande spettacolo di suoni, voci, coreografie e luci meravigliose e rappresentano una grande opportunità per i ragazzi, alcuni dei quali hanno ottenuto borse di studio nelle migliori accademie di danza e stage internazionali. Inoltre, il Fil continua a seguire ed incoraggiare la crescita artistica dei giovani partecipanti durante tutto l’anno: ai giovani talenti, infatti, viene messo a disposizione lo studio professionale Luke Studio di Toirano e la AltermagicA Music Art Ensemble.

L’11 luglio sul palco allestito in piazza Italia si terrà il Gran Galà Live con l’esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori.

Anche quest’anno la serata conclusiva del Fil vedrà la presenza di diversi grandi ospiti. Come Rebecca Ferguson, celebre cantautrice britannica che si esibirà (eccezionalmente accompagnata da AltermagicA) in una speciale performance in cui farà ascoltare al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi. Sul palco anche Aniel (Daniel Borzewski), cantante e ballerino polacco salito alla ribalta per i suoi brani pop, come “W blasku Księżyca” (2026) e per le sue partecipazioni a festival internazionali. Spazio anche all’esibizione di AltermagicA.

Il concorso di danza mette in palio borse di studio borse di studio prestigiose. Il concorso di canto consente di lavorare con AltermagicA e Luke Studio alla registrazione di un brano proprio (o proposto dalla band).

Chi lo desidera può sostenere la causa del Fil facendo una donazione all’associazione musicale-culturale Controfase, Iban IT85Q0303249250010000927282.

Per tutte le informazioni visitare il sito https://www.fil.show/.