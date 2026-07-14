Festival Internazionale Live di Loano 2026: ecco tutti i vincitori

Loano. Si è chiusa con il consueto successo di pubblico la quarta edizione del Festival Internazionale Live di Loano (più semplicemente Fil), la manifestazione di solidale/spettacolare che si propone di affiancare l’Asd Basket Loano Garassini e Bastapoco odv.

Sabato 11 luglio in piazza Italia, di fronte ad un pubblico di centinaia di persone, si è tenuto il Gran Galà Live con l’esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori.

Per la sezione canto, il podio è così composto: al terzo posto Sara Tricoli, al secondo posto Maria Sole e al primo posto Paolo Martini. Il “Premio speciale band” è andato ad Alessia Salamone, mentre il “Premio Adriano Valente” per il miglior inedito è stato assegnato a Giorgia Perata, che in più riceverà la collaborazione degli AltermagicA per i propri testi.

Per la sezione danza, sul podio sono saliti: i “Chi non ha paura vince una sola volta” al terzo posto, gli “Sweet diva” al secondo e “Be Italian” al primo. In più, il maestro Nicola Forlani ha assegnato una borsa di studio ad Andrea Santo con la Bohem e al gruppo “Dolcenera”.

A tutti i ragazzi e alle scuole di danza sono stati consegnati attestati di partecipazione.

Anche quest’anno la serata conclusiva del Fil ha visto la presenza di diversi grandi ospiti. Come Rebecca Ferguson, celebre cantautrice britannica che si è esibita (eccezionalmente accompagnata da AltermagicA) in una speciale performance in cui ha fatto ascoltare al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi. Durante la serata Rebecca Ferguson ha duettato con la giovane artista loanese Francesca Lina Valente, con cui ha eseguito il brano “Nothing real but love”. Il duetto, espressamente richiesto dall’artista inglese, è stato uno dei momenti più apprezzati della serata. Francesca Lina Valente è poi rimasta sul palco per accompagnare la cantautrice in qualità di sua vocalist. Quello di Loano è stato il secondo “incontro artistico” tra Rebecca Ferguson e Francesca Lina Valente avvenuto in Italia.

Sul palco anche Aniel (Daniel Borzewski), cantante e ballerino polacco salito alla ribalta per i suoi brani pop, come “W blasku Księżyca” (2026) e per le sue partecipazioni a festival internazionali. Spazio anche all’esibizione di AltermagicA.

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Il Festival Internazionale Live di Loano 2026

Il Festival Internazionale Live di Loano è un contest per i giovani talenti della danza e del canto: il Fil si propone di supportare i giovani artisti e le associazioni benefiche del territorio, offrendo nel contempo un grande spettacolo per il pubblico. Le selezioni in primavera ed il Gran Galà Live estivo sono caratterizzati da un grande spettacolo di suoni, voci, coreografie e luci meravigliose e rappresentano una grande opportunità per i ragazzi, alcuni dei quali hanno ottenuto borse di studio nelle migliori accademie di danza e stage internazionali. Inoltre, il Fil continua a seguire ed incoraggiare la crescita artistica dei giovani partecipanti durante tutto l’anno: ai giovani talenti, infatti, viene messo a disposizione lo studio professionale Luke Studio di Toirano e la AltermagicA Music Art Ensemble.

Chi lo desidera può sostenere la causa del Fil facendo una donazione all’associazione musicale-culturale Controfase, Iban IT85Q0303249250010000927282.

Per tutte le informazioni visitare il sito https://www.fil.show/.