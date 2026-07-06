Festa per gli studenti della 5B del Giancardi-Galilei-Aicardi: tutti diplomati, due con il massimo dei voti

Albenga. Grande gioia e soddisfazione al Ristorante “Rica Roca” ad Albenga in occasione della Festa per celebrare la promozione in massa degli studenti della Quinta B dell’indirizzo “Viticoltura ed enologia” dell’Istituto Agrario ingauno che fa parte del polo scolastico “Giancardi-Galilei -Aicardi” che ha sede ad Alassio.

Tutti e diciassette gli allievi hanno ottenuto la maturità di “Tecnico Agrario” e due di loro hanno ottenuto il massimo dei voti. Alla festa hanno preso parte anche alcuni insegnanti e personale non docente succedutisi sulla cattedra o in segreteria nei cinque anni del corso seguito dagli studenti. Grande soddisfazione da parte della professoressa Mariella Gaudenti che li ha avuti come allievi:

“Abbiamo festeggiato con gioia questi ragazzi che si sono maturati. Molti di loro si iscriveranno all’Università alla Facoltà di Agraria di Torino con indirizzi diversi e qualcuno andrà ad Economia. Insomma questo indirizzo tecnico ha formato con successo degli studenti che desiderano proseguire negli studi”.

Questi i nomi dei diplomati: Danilo Barbo, Sergio Bolla, Federico Bottero, Davide Buccarella, Matteo Cardone, Carlo Dotta, Alessandro Ferrari (100), Maria Diletta Ferrua, Achille Gandolfo, Matteo Graglia (100), Matteo Inguanta, Riccardo Leone, Christian Manfredi, Matteo Marchelli, Giacomo Marziano, Ilaria Messuti e Martino Zanaglio.