Fermati per un controllo di Polizia: lui ha cocaina e hashish, lei tira fuori dalla borsa un coltello da 17 centimetri

Savona. Nella notte di sabato 4 luglio, intorno all’una, gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto un controllo in via Cimarosa.

Sono stati fermati alcuni ragazzi, uno dei quali, un 27enne di origine marocchina, con precedenti e domiciliato ad Asti, all’arrivo degli agenti ha cercato di disfarsi di un involucro, estraendolo dalle tasche e gettandolo a terra.

All’interno di quella che si è poi rivelata una calza di nylon, erano presenti: 5 involucri termosaldati, contenenti in totale 3 grammi di cocaina, ed un altro contenente circa 9 grammi di hashish.

Durante la perquisizione, è stato trovato anche in possesso di 740 euro in contanti, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza e che quindi sono stati sequestrati.

Durante lo stesso controllo una giovane, anche lei domiciliata nella provincia di Asti, ha spontaneamente consegnato ai poliziotti un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 centimetri, che custodiva nella borsetta.

Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la giovane per porto di armi od oggetti atti ad offendere.